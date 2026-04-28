ميليتاو خارج المونديال... إصابة قاسية تربك حسابات منتخب البرازيل

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
ميليتاو خارج المونديال... إصابة قاسية تربك حسابات منتخب البرازيل
ميليتاو خارج المونديال... إصابة قاسية تربك حسابات منتخب البرازيل
سبوتنيك عربي
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن نجم المنتخب البرازيلي إيدر ميليتاو، خضع لعملية جراحية ناجحة في الفخذ الأيسر. 28.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-28T15:43+0000
2026-04-28T15:43+0000
مجتمع
منتخب البرازيل
رياضة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093687391_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df2514155b0e9a8b4d28f1494893c303.jpg
ونشر ريال مدريد بيانا له، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلاله أن ميليتاو سيكون مجبرا على إعلان انسحابه من مونديال 2026 مع "السيليساو".وذكر النادي الملكي في بيان: "خضع لاعبنا إيدر ميليتاو اليوم لعملية جراحية ناجحة لعلاج تمزق في الوتر القريب لعضلة الفخذ ذات الرأسين في ساقه اليسرى"، من دون تحديد مدة غيابه.وكان مدافع ريال مدريد قد تعرض للإصابة الأسبوع الماضي في مباراة فريقه أمام ألافيس (2-1) في المرحلة 33 من منافسات الدوري الإسباني.فيما أجرى ميليتاو البالغ 28 عاما العملية في فنلندا، تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي الملكي، و"سيبدأ برنامجه التأهيلي في الأيام المقبلة"، حيث تشير التقديرات الإسبانية إلى أن فترة غياب ميليتاو ستستمر خمسة أشهر على الأقل.من المتوقع أن يغيب ميليتاو عن نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (11 يونيو - 19 يوليو)، وذلك بعد سلسلة من الإصابات التي تعرض لها خلال العامين الماضيين، بما في ذلك تمزقان في الرباط الصليبي.ويعد غياب ميليتاو عن صفوف منتخب البرازيل ضربة قوية للاعب ولمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي أشرف عليه سابقا في ريال ويعتبره "أحد أفضل المدافعين في العالم".
منتخب البرازيل, رياضة, الأخبار
منتخب البرازيل, رياضة, الأخبار

ميليتاو خارج المونديال... إصابة قاسية تربك حسابات منتخب البرازيل

15:43 GMT 28.04.2026
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن نجم المنتخب البرازيلي إيدر ميليتاو، خضع لعملية جراحية ناجحة في الفخذ الأيسر.
ونشر ريال مدريد بيانا له، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلاله أن ميليتاو سيكون مجبرا على إعلان انسحابه من مونديال 2026 مع "السيليساو".
لمكافحة العنصرية... منتخب البرازيل بالزي الأسود لأول مرة... صور
13 يونيو 2023, 15:48 GMT
وذكر النادي الملكي في بيان: "خضع لاعبنا إيدر ميليتاو اليوم لعملية جراحية ناجحة لعلاج تمزق في الوتر القريب لعضلة الفخذ ذات الرأسين في ساقه اليسرى"، من دون تحديد مدة غيابه.
وكان مدافع ريال مدريد قد تعرض للإصابة الأسبوع الماضي في مباراة فريقه أمام ألافيس (2-1) في المرحلة 33 من منافسات الدوري الإسباني.
فيما أجرى ميليتاو البالغ 28 عاما العملية في فنلندا، تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي الملكي، و"سيبدأ برنامجه التأهيلي في الأيام المقبلة"، حيث تشير التقديرات الإسبانية إلى أن فترة غياب ميليتاو ستستمر خمسة أشهر على الأقل.
من المتوقع أن يغيب ميليتاو عن نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (11 يونيو - 19 يوليو)، وذلك بعد سلسلة من الإصابات التي تعرض لها خلال العامين الماضيين، بما في ذلك تمزقان في الرباط الصليبي.
ويعد غياب ميليتاو عن صفوف منتخب البرازيل ضربة قوية للاعب ولمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي أشرف عليه سابقا في ريال ويعتبره "أحد أفضل المدافعين في العالم".
