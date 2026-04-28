ميليتاو خارج المونديال... إصابة قاسية تربك حسابات منتخب البرازيل
ميليتاو خارج المونديال... إصابة قاسية تربك حسابات منتخب البرازيل
سبوتنيك عربي
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن نجم المنتخب البرازيلي إيدر ميليتاو، خضع لعملية جراحية ناجحة في الفخذ الأيسر. 28.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-28T15:43+0000
2026-04-28T15:43+0000
2026-04-28T15:43+0000
ونشر ريال مدريد بيانا له، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلاله أن ميليتاو سيكون مجبرا على إعلان انسحابه من مونديال 2026 مع "السيليساو".وذكر النادي الملكي في بيان: "خضع لاعبنا إيدر ميليتاو اليوم لعملية جراحية ناجحة لعلاج تمزق في الوتر القريب لعضلة الفخذ ذات الرأسين في ساقه اليسرى"، من دون تحديد مدة غيابه.وكان مدافع ريال مدريد قد تعرض للإصابة الأسبوع الماضي في مباراة فريقه أمام ألافيس (2-1) في المرحلة 33 من منافسات الدوري الإسباني.فيما أجرى ميليتاو البالغ 28 عاما العملية في فنلندا، تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي الملكي، و"سيبدأ برنامجه التأهيلي في الأيام المقبلة"، حيث تشير التقديرات الإسبانية إلى أن فترة غياب ميليتاو ستستمر خمسة أشهر على الأقل.من المتوقع أن يغيب ميليتاو عن نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (11 يونيو - 19 يوليو)، وذلك بعد سلسلة من الإصابات التي تعرض لها خلال العامين الماضيين، بما في ذلك تمزقان في الرباط الصليبي.ويعد غياب ميليتاو عن صفوف منتخب البرازيل ضربة قوية للاعب ولمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي أشرف عليه سابقا في ريال ويعتبره "أحد أفضل المدافعين في العالم".
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منتخب البرازيل, رياضة, الأخبار
منتخب البرازيل, رياضة, الأخبار
ميليتاو خارج المونديال... إصابة قاسية تربك حسابات منتخب البرازيل
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن نجم المنتخب البرازيلي إيدر ميليتاو، خضع لعملية جراحية ناجحة في الفخذ الأيسر.
ونشر ريال مدريد بيانا له، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلاله أن ميليتاو سيكون مجبرا على إعلان انسحابه من مونديال 2026 مع "السيليساو".
وذكر النادي الملكي في بيان: "خضع لاعبنا إيدر ميليتاو اليوم لعملية جراحية ناجحة لعلاج تمزق في الوتر القريب لعضلة الفخذ ذات الرأسين في ساقه اليسرى"، من دون تحديد مدة غيابه.
وكان مدافع ريال مدريد قد تعرض للإصابة الأسبوع الماضي في مباراة فريقه أمام ألافيس (2-1) في المرحلة 33 من منافسات الدوري الإسباني.
فيما أجرى ميليتاو البالغ 28 عاما العملية في فنلندا، تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي الملكي، و"سيبدأ برنامجه التأهيلي في الأيام المقبلة"، حيث تشير التقديرات الإسبانية إلى أن فترة غياب ميليتاو ستستمر خمسة أشهر على الأقل.
من المتوقع أن يغيب ميليتاو عن نهائيات كأس العالم
في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (11 يونيو - 19 يوليو)، وذلك بعد سلسلة من الإصابات التي تعرض لها خلال العامين الماضيين، بما في ذلك تمزقان في الرباط الصليبي.
ويعد غياب ميليتاو عن صفوف منتخب البرازيل ضربة قوية للاعب ولمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي أشرف عليه سابقا في ريال ويعتبره "أحد أفضل المدافعين في العالم".