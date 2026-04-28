https://sarabic.ae/20260428/وزارة-الدفاع-الإيرانية-مستعدون-لمشاركة-قدراتنا-الدفاعية-مع-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1112933871.html
وزارة الدفاع الإيرانية: مستعدون لمشاركة قدراتنا الدفاعية مع منظمة شنغهاي للتعاون
وزارة الدفاع الإيرانية: مستعدون لمشاركة قدراتنا الدفاعية مع منظمة شنغهاي للتعاون
سبوتنيك عربي
قال نائب وزير الدفاع الإيراني العميد رضا طلايي، إن الولايات المتحدة ستدرك في نهاية المطاف ضرورة التخلي عن المطالب غير القانونية، مؤكداً أن صمود إيران وشعبها... 28.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-28T07:53+0000
2026-04-28T07:53+0000
2026-04-28T07:53+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/19/1081369355_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15dec370c379b0ee6b10d8c02b318ebd.jpg
وأضاف طلايي، أن "الولايات المتحدة لم تعد في موقع يمكنها من فرض سياساتها على الشعوب المستقلة"، مشيراً إلى أن هناك تحولاً في النظرة الدولية تجاه الدور الأمريكي. كما اعتبر أن "العالم أجمع بات ينظر إلى الولايات المتحدة وإسرائيل باعتبارهما رمزاً لإرهاب الدولة".وأعلن المسؤول الإيراني استعداد بلاده لتعزيز التعاون الدفاعي مع الدول المستقلة، وخاصة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، مشيراً إلى إمكانية مشاركة القدرات الدفاعية الإيرانية ونقل الخبرات العسكرية.كما أكد استعداد طهران لنقل خبرات في مواجهة الولايات المتحدة إلى بقية أعضاء المنظمة، في إطار توسيع مجالات التعاون الأمني والعسكري بين الدول الأعضاء.يُذكر أنه في 28 فبراير/ شباط، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وخسائر في صفوف المدنيين. وردت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط.وفي 7 أبريل، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين، إلا أن المحادثات اللاحقة في إسلام آباد انتهت دون نتائج.وفي 21 أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمدد وقف إطلاق النار حتى تقدم طهران اقتراحها لحل النزاع وحتى انتهاء المفاوضات.
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/19/1081369355_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_999b094359d919062116714e9e7b2735.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
وزارة الدفاع الإيرانية: مستعدون لمشاركة قدراتنا الدفاعية مع منظمة شنغهاي للتعاون
قال نائب وزير الدفاع الإيراني العميد رضا طلايي، إن الولايات المتحدة ستدرك في نهاية المطاف ضرورة التخلي عن المطالب غير القانونية، مؤكداً أن صمود إيران وشعبها وقواتها المسلحة لعب دوراً أساسياً في تغيير موازين القوة.
وأضاف طلايي، أن "الولايات المتحدة لم تعد في موقع يمكنها من فرض سياساتها على الشعوب المستقلة"، مشيراً إلى أن هناك تحولاً في النظرة الدولية تجاه الدور الأمريكي.
كما اعتبر أن "العالم أجمع بات ينظر إلى الولايات المتحدة وإسرائيل باعتبارهما رمزاً لإرهاب الدولة".
وأعلن المسؤول الإيراني استعداد بلاده لتعزيز التعاون الدفاعي مع الدول المستقلة، وخاصة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، مشيراً إلى إمكانية مشاركة القدرات الدفاعية الإيرانية ونقل الخبرات العسكرية.
كما أكد استعداد طهران لنقل خبرات في مواجهة الولايات المتحدة إلى بقية أعضاء المنظمة، في إطار توسيع مجالات التعاون الأمني والعسكري بين الدول الأعضاء.
يُذكر أنه في 28 فبراير/ شباط، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وخسائر في صفوف المدنيين. وردت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط.
وفي 7 أبريل، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين، إلا أن المحادثات اللاحقة في إسلام آباد انتهت دون نتائج.
وفي 21 أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمدد وقف إطلاق النار حتى تقدم طهران اقتراحها لحل النزاع وحتى انتهاء المفاوضات.