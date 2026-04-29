باحث سياسي: تراجع النفوذ الأمريكي عالميا مرتبط بـ"مبدأ مونرو 2.0" في أمريكا اللاتينية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الإمارات ملتزمة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدبلوماسية المصرية ودورها في احتواء أزمة الحرب على إيران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
باحث سياسي: تراجع النفوذ الأمريكي عالميا مرتبط بـ"مبدأ مونرو 2.0" في أمريكا اللاتينية
سبوتنيك عربي
وأكد لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، معلقا على استراتيجية مبدأ "مونرو 2.0" التي أُقرت مؤخرا فيما رفض مجلس الشيوخ منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من غزو كوبا، أن "الولايات المتحدة قوة متراجعة عالميا، وهي بحاجة إلى إعادة تأكيد نفوذها".ويرى فييرا أن "بسط نفوذ أكبر على أمريكا اللاتينية، وخاصة المكسيك ومنطقة الكاريبي وأمريكا الوسطى، قد يبدو لواشنطن فرصة للبدء من جديد في استعادة مكانتها كقوة عظمى".وأوضح الباحث في الاقتصاد الدولي أنه "على سبيل المثال، لن يعني تغيير النظام في كوبا استقلالها أو تحولها إلى الديمقراطية، بل عودة إلى وضعها قبل الثورة الكوبية - محمية بحكم الأمر الواقع، وأرض تابعة للولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع".وأشار إلى أن "المشكلة تكمن في أن المنطقة لم تعد كما كانت قبل 150-200 عام، حيث يرغب جيران واشنطن في علاقة تقوم على الاحترام المتبادل والاعتراف المتبادل، وقد يكون بسط النفوذ على أمريكا الجنوبية طموحا مفرطا، نظرا للعلاقات التي أقاموها مع دول أخرى في الجنوب العالمي".ولفت فينيسيوس فييرا إلى أن "تكاليف تطبيق هذا النوع من السياسات باهظة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة لأنها تعتمد على مبدأ العصا والجزرة، دون أي حوافز".وأضاف: "قد تكون "مونرو 2.0" مكلفة للغاية، وبدلا من أن تعيد الولايات المتحدة إلى أيام هيمنتها الذهبية... قد تُسرّع من تراجعها بسبب تكاليفها الباهظة من حيث المال والسمعة".
16:20 GMT 29.04.2026
صرح الباحث في الشؤون الدولية، فينيسيوس فييرا، من البرازيل، بأن نزعة الولايات المتحدة الانتقامية في أمريكا اللاتينية، في إطار مبدأ "مونرو 2.0"، مرتبطة بتراجع نفوذها عالميا.
وأكد لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، معلقا على استراتيجية مبدأ "مونرو 2.0" التي أُقرت مؤخرا فيما رفض مجلس الشيوخ منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من غزو كوبا، أن "الولايات المتحدة قوة متراجعة عالميا، وهي بحاجة إلى إعادة تأكيد نفوذها".
ويرى فييرا أن "بسط نفوذ أكبر على أمريكا اللاتينية، وخاصة المكسيك ومنطقة الكاريبي وأمريكا الوسطى، قد يبدو لواشنطن فرصة للبدء من جديد في استعادة مكانتها كقوة عظمى".
وأوضح الباحث في الاقتصاد الدولي أنه "على سبيل المثال، لن يعني تغيير النظام في كوبا استقلالها أو تحولها إلى الديمقراطية، بل عودة إلى وضعها قبل الثورة الكوبية - محمية بحكم الأمر الواقع، وأرض تابعة للولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع".
وأشار إلى أن "المشكلة تكمن في أن المنطقة لم تعد كما كانت قبل 150-200 عام، حيث يرغب جيران واشنطن في علاقة تقوم على الاحترام المتبادل والاعتراف المتبادل، وقد يكون بسط النفوذ على أمريكا الجنوبية طموحا مفرطا، نظرا للعلاقات التي أقاموها مع دول أخرى في الجنوب العالمي".
ولفت فينيسيوس فييرا إلى أن "تكاليف تطبيق هذا النوع من السياسات باهظة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة لأنها تعتمد على مبدأ العصا والجزرة، دون أي حوافز".
وأضاف: "قد تكون "مونرو 2.0" مكلفة للغاية، وبدلا من أن تعيد الولايات المتحدة إلى أيام هيمنتها الذهبية... قد تُسرّع من تراجعها بسبب تكاليفها الباهظة من حيث المال والسمعة".
