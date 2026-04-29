"صيدال" توقع شراكة تكنولوجية مع الهند... لقاحات مبتكرة تصنع في الجزائر لأول مرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الإمارات ملتزمة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدبلوماسية المصرية ودورها في احتواء أزمة الحرب على إيران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260429/صيدال-توقع-شراكة-تكنولوجية-مع-الهند-لقاحات-مبتكرة-تصنع-في-الجزائر-لأول-مرة-1112978945.html
"صيدال" توقع شراكة تكنولوجية مع الهند... لقاحات مبتكرة تصنع في الجزائر لأول مرة
سبوتنيك عربي
دخلت الجزائر مرحلة جديدة في مسار تطوير صناعتها الصيدلانية، عقب توقيع المجمع العمومي "صيدال"، وهو الشركة الجزائرية العمومية الرائدة في صناعة الأدوية، اتفاق... 29.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-29T18:18+0000
2026-04-29T18:20+0000
حصري
الجزائر
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1c/1075225288_0:62:2561:1502_1920x0_80_0_0_352d2d3b25e5fe5d992b35642c2e9163.jpg
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1c/1075225288_0:0:2561:1921_1920x0_80_0_0_6972462d3d679569373fe786690e4c90.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
18:18 GMT 29.04.2026 (تم التحديث: 18:20 GMT 29.04.2026)
© Photo / unsplash/National Cancer Instituteباحثون في مركز تكساس للطب النانوي للسرطان (TCCN) يعملون على تطوير لقاحات النانو لعلاج السرطان.
باحثون في مركز تكساس للطب النانوي للسرطان (TCCN) يعملون على تطوير لقاحات النانو لعلاج السرطان. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2026
© Photo / unsplash/National Cancer Institute
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
كل المواضيع
دخلت الجزائر مرحلة جديدة في مسار تطوير صناعتها الصيدلانية، عقب توقيع المجمع العمومي "صيدال"، وهو الشركة الجزائرية العمومية الرائدة في صناعة الأدوية، اتفاق تعاون تكنولوجي مع كل من المخبر الهندي للأبحاث والتطوير العالمي "أونكوسيميس" وشركة "فابتاك تكنولوجي".
وجاء التوقيع بهدف نقل التكنولوجيا الخاصة بإنتاج لقاحات مبتكرة محليًا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى التصنيع الوطني لهذا الصنف من المنتجات البيولوجية.
وجرى توقيع الاتفاق في إطار مسعى رسمي لتعزيز السيادة الصحية وتقليص التبعية للاستيراد، من خلال تمكين الجزائر من امتلاك تقنيات حديثة في مجال تصنيع اللقاحات، مع ما يرافق ذلك من تجهيز خطوط إنتاج متخصصة وتكوين كفاءات وطنية قادرة على التحكم في مختلف مراحل العملية الصناعية.
وفي السياق، قال الخيير في التنمية المستدامة محمد أمقران عبدلي، لـ"سبوتنيك"، إن الشراكة الصيدلانيّة بين الجزائر والهند تمثل لبنة لتعزيز الأمن الصحي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الصحة، مؤكدا أن الاتفاقية تأتي بعد سنوات من جائحة كورونا، وبعد الأزمة التي عرفتها البلاد في ذلك الوقت فيما يخص اللقاحات.
وشدد على أن "الخطوة مهمة في دعم البحث العلمي والصيدلاني وعنوان كبير لنقل التكنولوجيا، لكن السؤال كيف سيتم نقلها وهذه الاتفاقيات تعنى بإطار وطني وإقليمي، فالوطني لتعزيز السيادة الصحية والأمن الصحي، وإنتاج هذه اللقاحات سيكون موردا هاما بالنسبة للمناخ الصيدلاني، أما قاريا سوف يجعل الجزائر تكتسب مكانة هامة في تطوير إنتاجها".
وذكر المتحدث أن "هناك أفق لفتح الشراكة الصيدلانيّة إذ يطغى عليها التنافس العلمي، وما رأيناه في أزمة كورونا سرع من وتيرة السعي نحو تحقيق الأمن الصحي لإنتاج لقاحات مهمة، وبالتالي هذه الاتفاقية الجزائرية الهندية تكتسي أهمية كبرى، ناهيك عن بعدها التكنولوجي، إذ ستحمل تكوين لتقنيين لتمكنيهم من التصنيع"، مضيفا أن "هذه الاتفاقية إن جسدت سوف تمنح للجزائر مكانة ريادية في الإنتاج على المستوى الأفريقي وتنويع الشركاء".
شراكة نحو تحقيق أمن صحي وصيدلاني في الجزائر
وبموجب هذه الشراكة، سيتولى الشريك الهندي المختص في البحث والتطوير توفير الخبرة العلمية والتكنولوجية المتعلقة باللقاحات المبتكرة، فيما ستتكفل الشركة الهندية الثانية بالمرافقة التقنية والهندسية الخاصة بتركيب المعدات الصناعية وإعداد الوحدات الإنتاجية وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
ويُنتظر أن يسمح المشروع الجديد لمجمع صيدال بالانتقال من إنتاج الأدوية التقليدية إلى ولوج الصناعات البيوتكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية، لاسيما في ظل الطلب المتزايد عالميا على اللقاحات الحديثة الموجهة للاستعمالين البشري والبيطري.
كما يمثل الاتفاق خطوة عملية نحو تخفيض فاتورة استيراد المنتجات البيولوجية الحساسة، خاصة وأن الجزائر ظلت خلال السنوات الماضية تعتمد بشكل شبه كلي على الأسواق الخارجية لتوفير جزء معتبر من احتياجاتها من اللقاحات، وهو ما كشف عن هشاشته خلال الأزمات الصحية الدولية واضطرابات سلاسل التموين.
ولا تقتصر أهمية هذا التعاون على الجانب الصحي فقط، بل تمتد إلى بعد اقتصادي وعلمي أوسع، من خلال خلق مناخ جديد للاستثمار في البحث الصيدلاني، وفتح المجال أمام المهندسين والباحثين الجزائريين لاكتساب خبرات متقدمة في التكنولوجيا الحيوية، بما يعزز فرص بناء صناعة دوائية أكثر تنافسية خلال السنوات المقبلة.
ويعكس اختيار الهند كشريك في هذا المشروع توجها نحو الاستفادة من تجربة واحدة من أبرز الدول الرائدة عالميا في تصنيع الأدوية واللقاحات، حيث نجحت المؤسسات الهندية في فرض حضورها داخل الأسواق الدولية بفضل قدرتها على الجمع بين البحث العلمي والتصنيع واسع النطاق.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة قد تشكل نقطة تحول في استراتيجية صيدال، التي تسعى منذ فترة إلى توسيع نشاطها نحو المنتجات ذات التكنولوجيا العالية، بما يسمح ليس فقط بتلبية احتياجات السوق الوطنية، بل أيضا بفتح آفاق مستقبلية نحو التصدير إلى الأسواق الأفريقية والإقليمية.
ويأتي هذا المشروع ليؤكد أن الجزائر بدأت فعليا في إعادة توجيه بوصلتها الصناعية من منطق استيراد الحلول الصحية الجاهزة إلى منطق امتلاك المعرفة الإنتاجية، وهو ما يجعل من تصنيع اللقاحات المبتكرة محليا رهانا جديدا على الأمن الصحي والسيادة الدوائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала