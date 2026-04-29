مندوب روسيا: خطط نقل مكونات أسلحة نووية لكييف تؤثر سلبا على تماسك معاهدة عدم انتشار الأسلحة
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، أن خطط باريس ولندن لنقل مكونات أسلحة نووية إلى كييف تؤثر سلبًا للغاية على تماسك معاهدة عدم... 29.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260424/موسكو-إسرائيل-تتجاهل-معاهدة-عدم-انتشار-الأسلحة-النووية-وتتهم-الآخرين-بانتهاكها-1112838549.html
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، أن خطط باريس ولندن لنقل مكونات أسلحة نووية إلى كييف تؤثر سلبًا للغاية على تماسك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال غاتيلوف لـ"سبوتنيك": "الدول الغربية تتبع سياسة تؤثر سلبًا للغاية على تماسك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتشمل "البعثات النووية المشتركة"، التي تُنفذ في إطار حلف الناتو النووي، وتنفيذ مفهوم "الردع النووي الموسع"، ونوايا بريطانيا وفرنسا تعزيز قدراتهما النووية مع انخفاض مستوى الشفافية، ناهيك عن الخطط التي يروجان لها لنقل مكونات أسلحة نووية إلى أوكرانيا."
وكانت قد افتتُحت في نيويورك يوم الاثنين المنصرم، أعمال المؤتمر الحادي عشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وكان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أعلن، في وقت سابق، أن بريطانيا وفرنسا تستعدان لتزويد كييف بأسلحة نووية
.
وأوضح الجهاز، أن خطة الدولتين الأوروبيتين تتمثل بتمكين كييف من التفاوض على شروط أفضل لإنهاء الأعمال القتالية، إذا امتلكت قنبلة نووية أو على الأقل ما يُسمى بالقنبلة "القذرة".