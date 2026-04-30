الخارجية الروسية: ممثلة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة تزور بيلغورود
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فانيسا فريزر أجرت زيارة اليوم إلى...
وقالت الوزارة في بيان: "اليوم 30 نيسان/أبريل، وفي إطار زيارة عمل إلى روسيا، زارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فانيسا فريزر، مقاطعة بيلغورود". وتضم مقاطعة بيلغورود 22 بلدية، بما في ذلك مركزها الإداري، مدينة بيلغورود. وتشترك هذه المقاطعة الروسية بحدود طولها 350 كيلومتراً مع أوكرانيا.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فانيسا فريزر أجرت زيارة اليوم إلى مقاطعة بيلغورود.
وأكدت الوزارة أن هذه الزيارة، الأولى من نوعها لمسؤول دولي، تهدف إلى تزويد قيادة الأمانة العامة للأمم المتحدة بمعلومات موضوعية ومباشرة عن الوضع الإنساني في المنطقة، التي تتعرض بشكل ممنهج لهجمات إرهابية تشنها القوات المسلحة التابعة لنظام كييف.
