قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحري بارنتس والنرويج
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القاذفات الاستراتيجية "تو-95 إم إس" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية نفذت طلعة جوية مجدولة فوق المياه المحايدة... 30.04.2026, سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القاذفات الاستراتيجية "تو-95 إم إس" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية نفذت طلعة جوية مجدولة فوق المياه المحايدة لبحري بارنتس والنرويج.
وقالت الوزارة في بيان: "نفذت القاذفات الاستراتيجية (تو-95 إم إس) التابعة للطيران بعيد المدى في القوات الجوفضائية الروسية طلعة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه الدولية المحايدة لبحري بارنتس والنرويج".
وأشار البيان إلى أن الطلعة استغرقت أكثر من سبع ساعات، وتضمنت تدريبات للأطقم على التزود بالوقود في الجو، بمرافقة مقاتلات "سو-30 في إس" الروسية.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "في مراحل معينة من المسار، رافقت حاملات الصواريخ الاستراتيجية مقاتلات تابعة لدول أجنبية".
وأكدت الوزارة أن أطقم الطيران بعيد المدى تنفذ بانتظام طلعات فوق المياه المحايدة في مناطق القطب الشمالي وشمال الأطلسي والمحيط الهادئ وبحري البلطيق والأسود، مشددة على أن جميع طلعات الطيران الروسي تتم في التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
وفي يوم 20 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قاذفات "تو-22أم3" الاستراتيجية البعيدة المدى التابعة للقوات الجوية الروسية نفذت طلعة جوية مجدولة في المجال الجوي فوق مياه بحر البلطيق المحايدة.
وجاء في بيان الوزارة: "نفذت قاذفات "تو-22أم3" البعيدة المدى التابعة للقوات الجوية الروسية طلعة جوية مجدولة في المجال الجوي فوق مياه بحر البلطيق المحايدة".
ووفقًا لوزارة الدفاع، رافقت القاذفات طائرات "سو-35" واستمرت المهمة لأكثر من أربع ساعات.
ولفتت الوزارة: "في مراحل معينة من المسار، رافقت طائرات مقاتلة من دول أجنبية القاذفات البعيدة المدى".