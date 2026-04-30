الدين الأمريكي يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: نحن أمام دورة اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من المناورة العسكرية المصرية قرب الحدود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
16:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260430/الدين-الأمريكي-يتجاوز-100-من-الناتج-المحلي-الإجمالي-1113022093.html
الدين الأمريكي يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي
الدين الأمريكي يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي
سبوتنيك عربي
تجاوز الدين الأمريكي للولايات المتحدة نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس/آذار، مع مؤشرات على إمكانية تخطي المستوى القياسي البالغ 106% الذي تم... 30.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-30T23:29+0000
2026-04-30T23:31+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65363766ed004948a13f47ac441c2794.jpg
وأصدر مكتب التحليل الاقتصادي بيانات تُظهر أن الدين بلغ 100.2% من الناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس، مشيرًا إلى أن الدين العام المملوك للجمهور بلغ 31.27 تريليون دولار حتى 31 مارس/آذار، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي 31.22 تريليون دولار.وكان الدين الأمريكي قد بلغ 99.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2025 في سبتمبر/أيلول.وقال مارك غولدوين، نائب الرئيس الأول في لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، إن هذا الاقتراض لم يكن نتيجة "صراع عالمي هائل، بل نتيجة تخلي الحزبين عن اتخاذ قرارات صعبة".وتابع: "لقد سمعنا العديد من إشارات التحذير خلال السنوات الماضية بشأن المسار المالي، لكن هذا التحذير يُعد من بين الأشد. والسؤال الحقيقي هو ما إذا كان قادة واشنطن سيستمعون أم لا".وكشف بيان يومي لوزارة الخزانة، الشهر الماضي، أن الدين الأمريكي تجاوز 39 تريليون دولار، وهو رقم قياسي تم بلوغه بعد خمسة أشهر فقط من تجاوز مستوى 38 تريليون دولار.وتنفق الحكومة 1.33 دولار مقابل كل دولار يتم تحصيله كإيرادات، مع توقع وصول عجز الموازنة إلى 1.9 تريليون دولار هذا العام، وفقًا لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".وأضاف: "كلما سمحنا للدين بالارتفاع، فإننا نقوض ازدهارنا وازدهار الأجيال القادمة. فارتفاع الدين يضعف القدرة على تحمل التكاليف من خلال إبطاء نمو الدخل، ورفع أسعار الفائدة، وزيادة الضغوط التضخمية. كما يضغط على الميزانية بسبب تكاليف الفوائد الضخمة".وأشار إلى أن ارتفاع الدين يعرّض الولايات المتحدة "لتحديات من المنافسين الجيوسياسيين" وسيتطلب "إجراءات تصحيحية"، محذرًا من أنه قد يؤدي إلى أزمة مالية "مدمرة".وفي فبراير/شباط، حذر مكتب الميزانية في الكونغرس من أنه، في حال عدم اتخاذ إجراءات، سيرتفع الدين العام إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، و120% بحلول عام 2036، فيما سيصل العجز إلى 3.1 تريليون دولار.
https://sarabic.ae/20260318/الدين-العام-الأمريكي-يتجاوز-39-تريليون-دولار-لأول-مرة-1111646621.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194385_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9547bdd74239589469fa3f74c2564e58.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الدين الأمريكي يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي

23:29 GMT 30.04.2026 (تم التحديث: 23:31 GMT 30.04.2026)
© AP Photo / Charles Rex Arbogastالدولار
الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2026
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
تابعنا عبر
تجاوز الدين الأمريكي للولايات المتحدة نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس/آذار، مع مؤشرات على إمكانية تخطي المستوى القياسي البالغ 106% الذي تم تسجيله عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة.
وأصدر مكتب التحليل الاقتصادي بيانات تُظهر أن الدين بلغ 100.2% من الناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس، مشيرًا إلى أن الدين العام المملوك للجمهور بلغ 31.27 تريليون دولار حتى 31 مارس/آذار، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي 31.22 تريليون دولار.
الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
الدين العام الأمريكي يتجاوز 39 تريليون دولار لأول مرة
18 مارس, 22:32 GMT
وكان الدين الأمريكي قد بلغ 99.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2025 في سبتمبر/أيلول.
وقال مارك غولدوين، نائب الرئيس الأول في لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، إن هذا الاقتراض لم يكن نتيجة "صراع عالمي هائل، بل نتيجة تخلي الحزبين عن اتخاذ قرارات صعبة".
وأضاف في بيان تعليقًا على البيانات: "لقد حدث الأمر — الدين الوطني أصبح الآن أكبر من الاقتصاد الأمريكي، وهو نحو ضعف المتوسط التاريخي".
وتابع: "لقد سمعنا العديد من إشارات التحذير خلال السنوات الماضية بشأن المسار المالي، لكن هذا التحذير يُعد من بين الأشد. والسؤال الحقيقي هو ما إذا كان قادة واشنطن سيستمعون أم لا".
وكشف بيان يومي لوزارة الخزانة، الشهر الماضي، أن الدين الأمريكي تجاوز 39 تريليون دولار، وهو رقم قياسي تم بلوغه بعد خمسة أشهر فقط من تجاوز مستوى 38 تريليون دولار.
وتنفق الحكومة 1.33 دولار مقابل كل دولار يتم تحصيله كإيرادات، مع توقع وصول عجز الموازنة إلى 1.9 تريليون دولار هذا العام، وفقًا لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وقال غولدوين للصحيفة إن الوضع يمثل "منطقة غير مسبوقة" و"وضعًا مقلقًا".
وأضاف: "كلما سمحنا للدين بالارتفاع، فإننا نقوض ازدهارنا وازدهار الأجيال القادمة. فارتفاع الدين يضعف القدرة على تحمل التكاليف من خلال إبطاء نمو الدخل، ورفع أسعار الفائدة، وزيادة الضغوط التضخمية. كما يضغط على الميزانية بسبب تكاليف الفوائد الضخمة".
وأشار إلى أن ارتفاع الدين يعرّض الولايات المتحدة "لتحديات من المنافسين الجيوسياسيين" وسيتطلب "إجراءات تصحيحية"، محذرًا من أنه قد يؤدي إلى أزمة مالية "مدمرة".
وفي فبراير/شباط، حذر مكتب الميزانية في الكونغرس من أنه، في حال عدم اتخاذ إجراءات، سيرتفع الدين العام إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، و120% بحلول عام 2036، فيما سيصل العجز إلى 3.1 تريليون دولار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала