عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: إدارة أزمة الغاز تتطلب استثمارات تكنولوجية ورؤية إصلاحية شاملة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الإمارات ملتزمة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدبلوماسية المصرية ودورها في احتواء أزمة الحرب على إيران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: نحن أمام دورة اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من المناورة العسكرية المصرية قرب الحدود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260430/عضو-الجمعية-المصرية-للاقتصاد-إدارة-أزمة-الغاز-تتطلب-استثمارات-تكنولوجية-ورؤية-إصلاحية-شاملة-1113018987.html
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: إدارة أزمة الغاز تتطلب استثمارات تكنولوجية ورؤية إصلاحية شاملة
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: إدارة أزمة الغاز تتطلب استثمارات تكنولوجية ورؤية إصلاحية شاملة
سبوتنيك عربي
رصدت مصر نحو 10.7 مليار دولار لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي والمسال خلال العام المالي 2026-2027، عبر مزيج من الشحنات والإمدادات، خاصة القادمة من الحقول... 30.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-30T19:07+0000
2026-04-30T19:07+0000
حصري
مصر
العالم العربي
العالم
سوق النفط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101863/94/1018639400_0:1339:2000:2464_1920x0_80_0_0_5e925fa88d3970124a95839bec674a30.jpg
من ناحيته أكد الدكتور محمد رجب، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع المصري، أن قرار الحكومة المصرية برفع مخصصات استيراد الغاز الطبيعي بنسبة 26% لتصل إلى نحو 10.7 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس تحولات عميقة وهيكلية في سوق الطاقة المحلي.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الزيادة الضخمة في الفاتورة ترتبط بعوامل خارجية وداخلية متداخلة، وأنه على المستوى العالمي، قفزت تكلفة شحنة الغاز المسال الواحدة من 40 مليون دولار إلى 60 مليون دولار، مما ضاعف فاتورة واردات الطاقة الشهرية لتتجاوز 2.5 مليار دولار في بعض الفترات.وأوضح أن حقل "ظهر" العملاق شهد تراجعا لافتا في معدلات إنتاجه من 3 مليارات قدم مكعب يوميا في 2019 إلى ما يتراوح بين 1.2 و1.9 مليار قدم مكعب مؤخرا، وهو ما يعكس طبيعة الحقول الناضجة والحاجة إلى استثمارات تكنولوجية جديدة. ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الأزمة تتفاقم بسبب نمو الاستهلاك المحلي الذي يتراوح حاليا بين 6.3 و6.5 مليار قدم مكعب يوميا، في حين يدور الإنتاج حول 6 مليارات فقط، مما يخلق عجزا يوميا يصل في فترات الذروة الصيفية إلى 1.5 مليار قدم مكعب. وعزا هذا النمو إلى الاعتماد الكثيف لقطاع الكهرباء على الغاز بنسبة 55%، بجانب التوسع العمراني والنشاط الصناعي.تداعيات على الموازنة والتضخموحول الآثار الاقتصادية، قال رجب إن رفع مخصصات الاستيراد إلى 10.7 مليار دولار يمثل ضغطا مباشرا على الموازنة العامة والعملة الصعبة، ويؤدي بالضرورة إلى اتساع عجز الميزان التجاري. وحذر من أن هذه التكاليف المرتفعة ستنعكس على تكلفة الإنتاج الصناعي، مما قد يؤدي إلى موجات تضخمية غير مباشرة تؤثر على أسعار السلع والخدمات النهائية. وشدد على أن الحل لا يكمن فقط في إدارة الأزمة ماليا، بل يتطلب رؤية إصلاحية شاملة ترتكز على تسريع تنمية الحقول الجديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الاستكشاف، بالتوازي مع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، لتقليل الارتباط بالتقلبات العالمية لأسعار الوقود الأحفوري.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101863/94/1018639400_0:1152:2000:2652_1920x0_80_0_0_d5945d955b77f4620dba5eb34a9da87f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, مصر, العالم العربي, العالم, سوق النفط
حصري, مصر, العالم العربي, العالم, سوق النفط

عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: إدارة أزمة الغاز تتطلب استثمارات تكنولوجية ورؤية إصلاحية شاملة

19:07 GMT 30.04.2026
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov / الانتقال إلى بنك الصورمصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين
مصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2026
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
رصدت مصر نحو 10.7 مليار دولار لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي والمسال خلال العام المالي 2026-2027، عبر مزيج من الشحنات والإمدادات، خاصة القادمة من الحقول الإسرائيلية في شرق المتوسط، بحسب تقارير صحفية.
من ناحيته أكد الدكتور محمد رجب، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع المصري، أن قرار الحكومة المصرية برفع مخصصات استيراد الغاز الطبيعي بنسبة 26% لتصل إلى نحو 10.7 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس تحولات عميقة وهيكلية في سوق الطاقة المحلي.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الزيادة الضخمة في الفاتورة ترتبط بعوامل خارجية وداخلية متداخلة، وأنه على المستوى العالمي، قفزت تكلفة شحنة الغاز المسال الواحدة من 40 مليون دولار إلى 60 مليون دولار، مما ضاعف فاتورة واردات الطاقة الشهرية لتتجاوز 2.5 مليار دولار في بعض الفترات.

وأوضح رجب أن العامل الأكثر خطورة يكمن في التراجع الهيكلي للإنتاج المحلي، حيث انخفض إنتاج مصر من الغاز من ذروته عند 71 مليار متر مكعب في عام 2021 إلى نحو 45 مليار متر مكعب فقط في 2024.

وأوضح أن حقل "ظهر" العملاق شهد تراجعا لافتا في معدلات إنتاجه من 3 مليارات قدم مكعب يوميا في 2019 إلى ما يتراوح بين 1.2 و1.9 مليار قدم مكعب مؤخرا، وهو ما يعكس طبيعة الحقول الناضجة والحاجة إلى استثمارات تكنولوجية جديدة.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الأزمة تتفاقم بسبب نمو الاستهلاك المحلي الذي يتراوح حاليا بين 6.3 و6.5 مليار قدم مكعب يوميا، في حين يدور الإنتاج حول 6 مليارات فقط، مما يخلق عجزا يوميا يصل في فترات الذروة الصيفية إلى 1.5 مليار قدم مكعب. وعزا هذا النمو إلى الاعتماد الكثيف لقطاع الكهرباء على الغاز بنسبة 55%، بجانب التوسع العمراني والنشاط الصناعي.
تداعيات على الموازنة والتضخم
حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2026
خبير: رفع مخصصات استيراد الغاز في مصر "قرار إجباري" لتأمين الطاقة
28 أبريل, 20:12 GMT
وحول الآثار الاقتصادية، قال رجب إن رفع مخصصات الاستيراد إلى 10.7 مليار دولار يمثل ضغطا مباشرا على الموازنة العامة والعملة الصعبة، ويؤدي بالضرورة إلى اتساع عجز الميزان التجاري. وحذر من أن هذه التكاليف المرتفعة ستنعكس على تكلفة الإنتاج الصناعي، مما قد يؤدي إلى موجات تضخمية غير مباشرة تؤثر على أسعار السلع والخدمات النهائية.
وشدد على أن الحل لا يكمن فقط في إدارة الأزمة ماليا، بل يتطلب رؤية إصلاحية شاملة ترتكز على تسريع تنمية الحقول الجديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الاستكشاف، بالتوازي مع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، لتقليل الارتباط بالتقلبات العالمية لأسعار الوقود الأحفوري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала