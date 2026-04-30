عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: إدارة أزمة الغاز تتطلب استثمارات تكنولوجية ورؤية إصلاحية شاملة

رصدت مصر نحو 10.7 مليار دولار لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي والمسال خلال العام المالي 2026-2027، عبر مزيج من الشحنات والإمدادات، خاصة القادمة من الحقول...

من ناحيته أكد الدكتور محمد رجب، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع المصري، أن قرار الحكومة المصرية برفع مخصصات استيراد الغاز الطبيعي بنسبة 26% لتصل إلى نحو 10.7 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس تحولات عميقة وهيكلية في سوق الطاقة المحلي.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الزيادة الضخمة في الفاتورة ترتبط بعوامل خارجية وداخلية متداخلة، وأنه على المستوى العالمي، قفزت تكلفة شحنة الغاز المسال الواحدة من 40 مليون دولار إلى 60 مليون دولار، مما ضاعف فاتورة واردات الطاقة الشهرية لتتجاوز 2.5 مليار دولار في بعض الفترات.وأوضح أن حقل "ظهر" العملاق شهد تراجعا لافتا في معدلات إنتاجه من 3 مليارات قدم مكعب يوميا في 2019 إلى ما يتراوح بين 1.2 و1.9 مليار قدم مكعب مؤخرا، وهو ما يعكس طبيعة الحقول الناضجة والحاجة إلى استثمارات تكنولوجية جديدة. ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الأزمة تتفاقم بسبب نمو الاستهلاك المحلي الذي يتراوح حاليا بين 6.3 و6.5 مليار قدم مكعب يوميا، في حين يدور الإنتاج حول 6 مليارات فقط، مما يخلق عجزا يوميا يصل في فترات الذروة الصيفية إلى 1.5 مليار قدم مكعب. وعزا هذا النمو إلى الاعتماد الكثيف لقطاع الكهرباء على الغاز بنسبة 55%، بجانب التوسع العمراني والنشاط الصناعي.تداعيات على الموازنة والتضخموحول الآثار الاقتصادية، قال رجب إن رفع مخصصات الاستيراد إلى 10.7 مليار دولار يمثل ضغطا مباشرا على الموازنة العامة والعملة الصعبة، ويؤدي بالضرورة إلى اتساع عجز الميزان التجاري. وحذر من أن هذه التكاليف المرتفعة ستنعكس على تكلفة الإنتاج الصناعي، مما قد يؤدي إلى موجات تضخمية غير مباشرة تؤثر على أسعار السلع والخدمات النهائية. وشدد على أن الحل لا يكمن فقط في إدارة الأزمة ماليا، بل يتطلب رؤية إصلاحية شاملة ترتكز على تسريع تنمية الحقول الجديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الاستكشاف، بالتوازي مع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، لتقليل الارتباط بالتقلبات العالمية لأسعار الوقود الأحفوري.

https://sarabic.ae/20260428/خبير-رفع-مخصصات-استيراد-الغاز-في-مصر-قرار-إجباري-لتأمين-الطاقة-1112956394.html

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

