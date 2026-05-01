المرشد الإيراني: أظهرنا قدراتنا العسكرية الباهرة ونحن في مرحلة "الجهاد الاقتصادي والثقافي"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: نحن أمام دورة اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من المناورة العسكرية المصرية قرب الحدود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يهاجم ميرتس بعد انتقاده لسياسة واشنطن تجاه إيران، إسبانيا تدين اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
المرشد الإيراني: أظهرنا قدراتنا العسكرية الباهرة ونحن في مرحلة "الجهاد الاقتصادي والثقافي"
وأضاف حامنئي، في رسالة بمناسبة یوم العمال ویوم المعلم في إيران، أن "المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على الجهاد الاقتصادي والثقافي"، مؤكدًا ضرورة العمل على "إحباط خصوم إيران في هذين المجالين، كما حدث في المواجهات العسكرية، بما يعزز مسار التنمية والاستقلال على مختلف الأصعدة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وكان خامنئي، وجّه الشهر الماضي، رسالة إلى شعبه بمناسبة اليوم الوطني للجيش، أكد فيها أن الجيش يواصل الدفاع "ببسالة" عن تراب الوطن، مشيدًا بدوره في حماية البلاد وتعزيز قدراتها العسكرية.كما هنّأ خامنئي، في رسالته، منتسبي الجيش وأسرهم والشعب الإيراني، معتبرًا أن "انتصار الثورة الإسلامية شكّل نقطة تحول أنهت ما مرحلة الضعف المفروض على المؤسسة العسكرية، وأعادها إلى موقعها الطبيعي كجزء من الشعب"، وفق تعبيره.وقال بقائي في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم": "المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، بصحة جيدة، وتأجيل ظهوره العلني بسبب ظروف الحرب".
17:42 GMT 01.05.2026
أكد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم الجمعة، أن بلاده تمكنت، بعد أكثر من 47 عاما من التحديات، من إظهار جانب من قدراتها العسكرية التي وصفها بـ"الباهرة"، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات جاءت في سياق مواجهة ما اعتبره "محاولات لعرقلة تقدم إيران وتفوقها".
وأضاف حامنئي، في رسالة بمناسبة یوم العمال ویوم المعلم في إيران، أن "المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على الجهاد الاقتصادي والثقافي"، مؤكدًا ضرورة العمل على "إحباط خصوم إيران في هذين المجالين، كما حدث في المواجهات العسكرية، بما يعزز مسار التنمية والاستقلال على مختلف الأصعدة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وكان خامنئي، وجّه الشهر الماضي، رسالة إلى شعبه بمناسبة اليوم الوطني للجيش، أكد فيها أن الجيش يواصل الدفاع "ببسالة" عن تراب الوطن، مشيدًا بدوره في حماية البلاد وتعزيز قدراتها العسكرية.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الشهر الماضي، أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، "يتمتع بصحة جيدة"، موضحًا أن تأخر ظهوره العلني يعود إلى ظروف الحرب الراهنة، وليس لأي أسباب صحية.

وقال بقائي في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم": "المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، بصحة جيدة، وتأجيل ظهوره العلني بسبب ظروف الحرب".
