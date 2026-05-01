المرشد الإيراني: أظهرنا قدراتنا العسكرية الباهرة ونحن في مرحلة "الجهاد الاقتصادي والثقافي"
سبوتنيك عربي
أكد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم الجمعة، أن بلاده تمكنت، بعد أكثر من 47 عاما من التحديات، من إظهار جانب من قدراتها العسكرية التي وصفها...
2026-05-01T17:42+0000
أكد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم الجمعة، أن بلاده تمكنت، بعد أكثر من 47 عاما من التحديات، من إظهار جانب من قدراتها العسكرية التي وصفها بـ"الباهرة"، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات جاءت في سياق مواجهة ما اعتبره "محاولات لعرقلة تقدم إيران وتفوقها".
وأضاف حامنئي، في رسالة بمناسبة یوم العمال ویوم المعلم في إيران، أن "المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على الجهاد الاقتصادي والثقافي"، مؤكدًا ضرورة العمل على "إحباط خصوم إيران في هذين المجالين، كما حدث في المواجهات العسكرية، بما يعزز مسار التنمية والاستقلال على مختلف الأصعدة"، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وكان خامنئي، وجّه الشهر الماضي، رسالة إلى شعبه بمناسبة اليوم الوطني للجيش، أكد فيها أن الجيش يواصل الدفاع "ببسالة" عن تراب الوطن، مشيدًا بدوره في حماية البلاد وتعزيز قدراتها العسكرية.
كما هنّأ خامنئي، في رسالته، منتسبي الجيش وأسرهم والشعب الإيراني، معتبرًا أن "انتصار الثورة الإسلامية شكّل نقطة تحول أنهت ما مرحلة الضعف المفروض على المؤسسة العسكرية، وأعادها إلى موقعها الطبيعي كجزء من الشعب"، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الشهر الماضي، أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، "يتمتع بصحة جيدة"، موضحًا أن تأخر ظهوره العلني يعود إلى ظروف الحرب الراهنة، وليس لأي أسباب صحية.
وقال بقائي في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم": "المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، بصحة جيدة، وتأجيل ظهوره العلني بسبب ظروف الحرب".