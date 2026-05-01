المرشد الإيراني: أظهرنا قدراتنا العسكرية الباهرة ونحن في مرحلة "الجهاد الاقتصادي والثقافي"

أكد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم الجمعة، أن بلاده تمكنت، بعد أكثر من 47 عاما من التحديات، من إظهار جانب من قدراتها العسكرية التي وصفها...

وأضاف حامنئي، في رسالة بمناسبة یوم العمال ویوم المعلم في إيران، أن "المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على الجهاد الاقتصادي والثقافي"، مؤكدًا ضرورة العمل على "إحباط خصوم إيران في هذين المجالين، كما حدث في المواجهات العسكرية، بما يعزز مسار التنمية والاستقلال على مختلف الأصعدة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وكان خامنئي، وجّه الشهر الماضي، رسالة إلى شعبه بمناسبة اليوم الوطني للجيش، أكد فيها أن الجيش يواصل الدفاع "ببسالة" عن تراب الوطن، مشيدًا بدوره في حماية البلاد وتعزيز قدراتها العسكرية.كما هنّأ خامنئي، في رسالته، منتسبي الجيش وأسرهم والشعب الإيراني، معتبرًا أن "انتصار الثورة الإسلامية شكّل نقطة تحول أنهت ما مرحلة الضعف المفروض على المؤسسة العسكرية، وأعادها إلى موقعها الطبيعي كجزء من الشعب"، وفق تعبيره.وقال بقائي في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم": "المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، بصحة جيدة، وتأجيل ظهوره العلني بسبب ظروف الحرب".

