https://sarabic.ae/20260501/روسيا-تعلن-ظهور-أولى-نتائج-دواء-سرطان-الميلانوما-الجديد-1113027500.html
روسيا تعلن ظهور أولى نتائج دواء سرطان "الميلانوما" الجديد
سبوتنيك عربي
مجتمع
روسيا
الصحة
السرطان
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/01/1113027644_0:0:1310:738_1920x0_80_0_0_ac879291afad943fd47a52946fc43b58.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/01/1113027644_50:0:1250:900_1920x0_80_0_0_b64477a5fca0954dbd5983423f995f9c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا تعلن ظهور أولى نتائج دواء سرطان "الميلانوما" الجديد
07:26 GMT 01.05.2026 (تم التحديث: 07:32 GMT 01.05.2026)
قال المدير العلمي لمركز غاماليا الوطني للأبحاث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، لوكالة "سبوتنيك"، إن "أول مريض تلقى لقاح سرطان الجلد قد أظهر بالفعل تحسنًا طفيفًا في فحوصاته، لكن النتائج المناعية الرئيسية لم تظهر بعد".
وأضاف غينتسبورغ: "تم سحب الدم من المريض لإجراء جميع الاختبارات القياسية، بما في ذلك إنتاج السيتوكينات. وقد لوحظت تغيرات طفيفة أولية في إنتاج السيتوكينات الضرورية".
وبيّن أن "المريض لا يزال بحاجة إلى نحو 10 حقن أخرى من اللقاح، ولذلك فإن النتائج المناعية الرئيسية لم تظهر بعد".
26 أكتوبر 2025, 22:18 GMT
أوضح غينتسبورغ أن "المريض موجود حاليا في منزله بمنطقة كورسك تحت إشراف مركز الأورام الإقليمي، ومن المقرر إعطاء الجرعة التالية من اللقاح خلال عطلة شهر مايو/أيار.
تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للأبحاث الطبية الإشعاعية التابع لوزارة الصحة الروسية، قام بإعطاء لقاح "نيوونكوفاك" المضاد للأورام والمصمم بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال "MRNA" في أبريل/نيسان، لمريض مصاب بسرطان الجلد الميلانيني، وذلك لأول مرة في الممارسة السريرية.
وقد طوّر هذا المشروع بالتعاون بين المركز الوطني للأبحاث الطبية الإشعاعية التابع لوزارة الصحة الروسية ومركز غاماليا الوطني للأبحاث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية.