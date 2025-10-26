https://sarabic.ae/20251026/روسيا-تطور-توأم-رقمي-شخصي-للرعاية-الصحية-1106422953.html
روسيا تطور "توأم رقمي" شخصي للرعاية الصحية
أفادت الخدمة الصحفية لمنصة المبادرة الوطنية للتكنولوجيا "إن تي إي" لوكالة سبوتنيك بأنه طوِر في روسيا "توأم رقمي" شخصي للرقابة الصحية. يحلل هذا التوأم التاريخ... 26.10.2025, سبوتنيك عربي
وأضافت المبادرة الوطنية للتكنولوجيا: "طورت شركة "ليزا هيلث" الناشئة توأما رقميا شخصيا للرعاية الصحية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا النموذج غير مرتبط بأي عيادة محدَدة. توفر منصة الذكاء الاصطناعي للأطباء ما يصل إلى 40-50% من وقتهم، وستتيح للمرضى التحكم في معلوماتهم الطبية. يهدف المشروع إلى أن يصبح مساعدا شخصيا للأطباء والمرضى على حد سواء، دون الاعتماد على أنظمة الشركات أو الحكومات، وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن مثل هذه المنصات موجودة حاليا في روسيا. وعلق الرئيس التنفيذي للشركة الناشئة، رسلان ماكاروف، قائلا: "نحن نطور نظاما بيئيا ثنائي الاتجاه متصلا بتوأم رقمي لصحة الإنسان. لا نكتفي بتخزين المعلومات فحسب، بل نحلل أيضا النتائج، باستخراج المؤشرات الحيوية وغيرها من البيانات، وننشئ نموذجا صحيا ديناميكيًا. أشار القائمون على المشروع إلى أن المنصة قيد الاختبار حاليا مع الأطباء، وقد حصلت الشركة الناشئة على اعتماد من وزارة التنمية الرقمية كشركة تكنولوجيا معلومات.
أفادت الخدمة الصحفية لمنصة المبادرة الوطنية للتكنولوجيا "إن تي إي" لوكالة سبوتنيك بأنه طوِر في روسيا "توأم رقمي" شخصي للرقابة الصحية. يحلل هذا التوأم التاريخ الطبي الكامل للمستخدم، بما في ذلك الفحوصات المخبرية والتشخيصات والتقارير والأدوية المتناولة والأعراض، وحتى بيانات متتبعات اللياقة البدنية.
وأضافت المبادرة الوطنية للتكنولوجيا: "طورت شركة "ليزا هيلث" الناشئة توأما رقميا شخصيا للرعاية الصحية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا النموذج غير مرتبط بأي عيادة محدَدة.
توفر منصة الذكاء الاصطناعي للأطباء ما يصل إلى 40-50% من وقتهم، وستتيح للمرضى التحكم في معلوماتهم الطبية. يهدف المشروع إلى أن يصبح مساعدا شخصيا للأطباء والمرضى على حد سواء، دون الاعتماد على أنظمة الشركات أو الحكومات، وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن مثل هذه المنصات موجودة حاليا في روسيا.
يسمح تحليل معلومات صحة الإنسان، بما في ذلك نتائج الفحوصات والتقارير وبروتوكولات الجراحة والسجلات الطبية والتسجيلات الصوتية، بتحديد الروابط الدقيقة وتكوين صورة شاملة عن صحة المريض، وترفق جميع نتائج الذكاء الاصطناعي بتفسيرات مفصلة للمعلومات التي تستند إليها.
وعلق الرئيس التنفيذي للشركة الناشئة، رسلان ماكاروف، قائلا: "نحن نطور نظاما بيئيا ثنائي الاتجاه متصلا بتوأم رقمي لصحة الإنسان. لا نكتفي بتخزين المعلومات فحسب، بل نحلل أيضا النتائج، باستخراج المؤشرات الحيوية وغيرها من البيانات، وننشئ نموذجا صحيا ديناميكيًا.
يوفر هذا أكثر من مجرد سجل طبي رقمي، بل معلومات محدثة باستمرار لمراقبة الصحة، حيث يتمتع المريض بمساعد ذكاء اصطناعي لإدارة صحته، ويتمتع الطبيب بمجموعة من الأدوات الاحترافية، بدءا من استبيان المريض ووصولا إلى تجميع السجلات الطبية باستخدام الحوار الصوتي".
أشار القائمون على المشروع إلى أن المنصة قيد الاختبار حاليا مع الأطباء، وقد حصلت الشركة الناشئة على اعتماد من وزارة التنمية الرقمية كشركة تكنولوجيا معلومات.