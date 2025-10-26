روسيا تطور "توأم رقمي" شخصي للرعاية الصحية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
طوكيو تسعى للسلام مع موسكو.. واتفاق فلسطيني على تسليم السلطة للجنة مؤقتة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251026/روسيا-تطور-توأم-رقمي-شخصي-للرعاية-الصحية-1106422953.html
روسيا تطور "توأم رقمي" شخصي للرعاية الصحية
روسيا تطور "توأم رقمي" شخصي للرعاية الصحية
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية لمنصة المبادرة الوطنية للتكنولوجيا "إن تي إي" لوكالة سبوتنيك بأنه طوِر في روسيا "توأم رقمي" شخصي للرقابة الصحية. يحلل هذا التوأم التاريخ... 26.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-26T22:18+0000
2025-10-26T22:18+0000
مجتمع
علوم
روسيا
ذكاء
ذكاء اصطناعي
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102301/14/1023011484_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_660911a90283425eac4f17179c199be3.jpg
وأضافت المبادرة الوطنية للتكنولوجيا: "طورت شركة "ليزا هيلث" الناشئة توأما رقميا شخصيا للرعاية الصحية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا النموذج غير مرتبط بأي عيادة محدَدة. توفر منصة الذكاء الاصطناعي للأطباء ما يصل إلى 40-50% من وقتهم، وستتيح للمرضى التحكم في معلوماتهم الطبية. يهدف المشروع إلى أن يصبح مساعدا شخصيا للأطباء والمرضى على حد سواء، دون الاعتماد على أنظمة الشركات أو الحكومات، وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن مثل هذه المنصات موجودة حاليا في روسيا. وعلق الرئيس التنفيذي للشركة الناشئة، رسلان ماكاروف، قائلا: "نحن نطور نظاما بيئيا ثنائي الاتجاه متصلا بتوأم رقمي لصحة الإنسان. لا نكتفي بتخزين المعلومات فحسب، بل نحلل أيضا النتائج، باستخراج المؤشرات الحيوية وغيرها من البيانات، وننشئ نموذجا صحيا ديناميكيًا. أشار القائمون على المشروع إلى أن المنصة قيد الاختبار حاليا مع الأطباء، وقد حصلت الشركة الناشئة على اعتماد من وزارة التنمية الرقمية كشركة تكنولوجيا معلومات.علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا قادرا على ترجمة الهيروغليفية المصرية القديمة"أكثر دقة"... علماء روس يطورون طريقة جديدة لتشخيص أمراض القلب
https://sarabic.ae/20251017/دراسة-العلاقات-الاجتماعية-الدافئة-تعزز-صحة-كبار-السن-1106118996.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102301/14/1023011484_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2ce8fffa356a4d46186e0dd573e184c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, روسيا, ذكاء, ذكاء اصطناعي, الصحة
علوم, روسيا, ذكاء, ذكاء اصطناعي, الصحة

روسيا تطور "توأم رقمي" شخصي للرعاية الصحية

22:18 GMT 26.10.2025
© Sputnik . Ruslan Krivobok / الانتقال إلى بنك الصوردراسة
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
© Sputnik . Ruslan Krivobok
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت الخدمة الصحفية لمنصة المبادرة الوطنية للتكنولوجيا "إن تي إي" لوكالة سبوتنيك بأنه طوِر في روسيا "توأم رقمي" شخصي للرقابة الصحية. يحلل هذا التوأم التاريخ الطبي الكامل للمستخدم، بما في ذلك الفحوصات المخبرية والتشخيصات والتقارير والأدوية المتناولة والأعراض، وحتى بيانات متتبعات اللياقة البدنية.
وأضافت المبادرة الوطنية للتكنولوجيا: "طورت شركة "ليزا هيلث" الناشئة توأما رقميا شخصيا للرعاية الصحية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا النموذج غير مرتبط بأي عيادة محدَدة.
توفر منصة الذكاء الاصطناعي للأطباء ما يصل إلى 40-50% من وقتهم، وستتيح للمرضى التحكم في معلوماتهم الطبية. يهدف المشروع إلى أن يصبح مساعدا شخصيا للأطباء والمرضى على حد سواء، دون الاعتماد على أنظمة الشركات أو الحكومات، وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن مثل هذه المنصات موجودة حاليا في روسيا.
يسمح تحليل معلومات صحة الإنسان، بما في ذلك نتائج الفحوصات والتقارير وبروتوكولات الجراحة والسجلات الطبية والتسجيلات الصوتية، بتحديد الروابط الدقيقة وتكوين صورة شاملة عن صحة المريض، وترفق جميع نتائج الذكاء الاصطناعي بتفسيرات مفصلة للمعلومات التي تستند إليها.
كبار سن يأكلون أكل صحي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
مجتمع
دراسة: العلاقات الاجتماعية الدافئة تعزز صحة كبار السن
17 أكتوبر, 11:26 GMT
وعلق الرئيس التنفيذي للشركة الناشئة، رسلان ماكاروف، قائلا: "نحن نطور نظاما بيئيا ثنائي الاتجاه متصلا بتوأم رقمي لصحة الإنسان. لا نكتفي بتخزين المعلومات فحسب، بل نحلل أيضا النتائج، باستخراج المؤشرات الحيوية وغيرها من البيانات، وننشئ نموذجا صحيا ديناميكيًا.
يوفر هذا أكثر من مجرد سجل طبي رقمي، بل معلومات محدثة باستمرار لمراقبة الصحة، حيث يتمتع المريض بمساعد ذكاء اصطناعي لإدارة صحته، ويتمتع الطبيب بمجموعة من الأدوات الاحترافية، بدءا من استبيان المريض ووصولا إلى تجميع السجلات الطبية باستخدام الحوار الصوتي".
أشار القائمون على المشروع إلى أن المنصة قيد الاختبار حاليا مع الأطباء، وقد حصلت الشركة الناشئة على اعتماد من وزارة التنمية الرقمية كشركة تكنولوجيا معلومات.
علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا قادرا على ترجمة الهيروغليفية المصرية القديمة
"أكثر دقة"... علماء روس يطورون طريقة جديدة لتشخيص أمراض القلب
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала