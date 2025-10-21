https://sarabic.ae/20251021/أكثر-دقة-علماء-روس-يطورون-طريقة-جديدة-لتشخيص-أمراض-القلب-1106252985.html

"أكثر دقة"... علماء روس يطورون طريقة جديدة لتشخيص أمراض القلب

طور علماء من جامعة بينزا الحكومية طريقة جديدة لتشخيص أمراض القلب باستخدام شبكة عصبية، ما يجعل الكشف عن الأمراض أكثر سهولة ودقة، وفقًا لما ذكرته وزارة التعليم... 21.10.2025

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن أخطر الأمراض المزمنة في العالم تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية: النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب التاجية، وغيرها من الحالات. وذكر البيان: "اقترح علماء من جامعة بينزا الحكومية وجامعة بينزا التقنية الحكومية تحليلا للقلب باستخدام الشبكة العصبية. أضافت وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية أن طريقة تحليل الشبكة العصبية المقترحة فريدة من نوعها، إذ إنها تأخذ في الاعتبار معايير موجات تخطيط كهربية القلب ومعلمات الفواصل الزمنية، مع مراعاة موضع المحور الكهربائي والهندسي للقلب بناء على بيانات الفحص الفلوري، ما يمكن من التشخيص التفريقي بين الحالات الطبيعية وغير الطبيعية. وأوضح رسلان رحمتولوف، الأستاذ المشارك في قسم الطب الباطني بجامعة بيرم الحكومية، أن الأمراض قد تسبب تغيرات في القلب، والتي بدورها تؤدي إلى انزياح في محوره الهندسي، لذلك، من المهم الانتباه إلى موضع القلب في الصدر. وأضاف: "هنا، يولى الاهتمام لمعايير معلومات الدورة القلبية. ثم تُغذى البيانات في شبكة عصبية مدربة، حيث تقارن أي انحرافات مكتشفة بالبيانات المعروفة". ووفقا للبروفيسور رحمتولوف، لن يشكِل تفسير النتائج أي صعوبات، حيث يمكن لطبيب عام، أو طبيب قلب، أو مسعف القيام بهذه المهمة.علماء روس يطورون مادة ثورية قد تصلح كـ"رقعة للقلب"دراسة: العلاقات الاجتماعية الدافئة تعزز صحة كبار السندراسة: نصف ساعة من الحركة اليومية تقلل المخاطر الصحية وتعزز التمثيل الغذائي

