مشاهد جديدة للهجوم على حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
05:50 GMT 01.05.2026 (تم التحديث: 05:52 GMT 01.05.2026)
© REUTERS Bo Ericksonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتم إخراجه من القاعة بعد أن أطلق رجل النار ببندقية على أفراد الأمن خارج القاعة، وذلك خلال حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض،واشنطن، 25 نيسان/ أبريل 2026
© REUTERS Bo Erickson
نشر الادعاء العام الأمريكي مقطع فيديو يظهر لحظة محاولة رجل مسلح اقتحام حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.
ونشرت كبيرة المدعين الاتحاديين في واشنطن جانين بيرو، الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ومدته 5 دقائق و42 ثانية.
وقالت بيرو إنه يظهر كول آلن توماس وهو يطلق النار على ضابط في الخدمة السرية الأمريكية، أثناء ركضه عبر الحواجز الأمنية باتجاه الحفل المكتظ بالصحفيين ومسؤولي إدارة ترامب وغيرهم من الضيوف.
كما يظهر الفيديو آلن وهو يتفقد الفندق، في اليوم السابق للهجوم. ووافق آلن، في وقت سابق من يوم الخميس، على البقاء رهن الاحتجاز خلال نظر القضية.
Today, we are releasing video already provided to U.S. District Court showing Cole Allen shoot a U.S. Secret Service officer during his attempt to assassinate the President at the White House Correspondents’ Dinner.— US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 30, 2026
There is no evidence the shooting was the result of friendly… pic.twitter.com/a8gRXkW6BH
ويقول ممثلو الادعاء إن ألين خطط بعناية لمهاجمة ترامب ومسؤولين آخرين في إدارته أثناء تناولهم العشاء مع نحو 2600 صحفي وسياسي وغيرهم في قاعة داخل فندق واشنطن هيلتون.