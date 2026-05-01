مقتل مدني في هجوم بمسيرة أوكرانية على مقاطعة بريانسك الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، الخميس، مقتل مدني إثر هجوم شنته طائرة مسيّرة أوكرانية على سيارة في المقاطعة. 01.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-01T02:55+0000
وصرح بوغوماز عبر تطبيق "تيليغرام"، أمس الخميس، قائلًا: "يواصل نظام كييف ارتكاب جرائم بربرية ضد المدنيين؛ إذ استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية طائرات مسيّرة انتحارية لمهاجمة قرية تشاكوف في منطقة بوغارسكي. ونتيجة لضربة استهدفت مركبة مدنية متحركة، توفي السائق للأسف".وأوضح أن أحد الركاب أُصيب بجروح شظايا.وقال بوغوماز: "نُقل الرجل إلى المستشفى، حيث تلقى كافة المساعدات الطبية اللازمة".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260429/القوات-الروسية-تدمر-98-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1112959653.html
