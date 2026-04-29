القوات الروسية تدمر 98 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 98 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
2026-04-29T05:31+0000
04:41 GMT 29.04.2026 (تم التحديث: 05:31 GMT 29.04.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 98 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 20:00 يوم 28 نيسان/أبريل وحتى الساعة 7:00 يوم 29 نيسان/أبريل، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 98 طائرة مسيرة".
وأردفت الوزارة أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت المسيرات الأوكرانية "فوق أراضي مقاطعات أستراخان، بيلغورود، وفولغوغراد، فورونيج، كورسك، روستوف، ساراتوف، وجمهورية القرم".
وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء خلال بيانها اليومي حول العملية العسكرية الخاصة، إن "أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت عشر قنابل جوية موجهة و281 طائرة دون طيار خلال يوم واحد".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.