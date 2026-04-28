وزارة الدفاع الروسية تكشف عن "صيد استراتيجي ثمين" إثر تحرير إيلينوفكا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260428/وزارة-الدفاع-الروسية-تكشف-عن-صيد-استراتيجي-ثمين-إثر-تحرير-إيلينوفكا-1112939443.html
وزارة الدفاع الروسية تكشف عن "صيد استراتيجي ثمين" إثر تحرير إيلينوفكا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن تحرير بلدة إيلينوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، يفتح طريق الوصول إلى المباني السكنية لمدينة كونستانتينوفكا... 28.04.2026, سبوتنيك عربي
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096106661_0:0:3213:1808_1920x0_80_0_0_fe5ae5a46e7d135b1ba8ab3d0cbb75e5.jpg
https://sarabic.ae/20260428/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-جديدتين-في-جمهورية-دونيتسك-ومقاطعة-خاركوف--وزارة-الدفاع-1112937798.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096106661_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_93d76d770f40a10b0d683db864589b55.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
11:34 GMT 28.04.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن تحرير بلدة إيلينوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، يفتح طريق الوصول إلى المباني السكنية لمدينة كونستانتينوفكا الاستراتيجية من الجهة الجنوبية الغربية.
وجاء في بيان الوزارة: "توفر هذه المنطقة إمكانية الوصول إلى المباني السكنية في مدينة كونستانتينوفكا من الجهة الجنوبية الغربية".
وأشار البيان إلى أن تحرير هذه العقدة الدفاعية الكبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية أصبح ممكناً بفضل تنسيق العمل بين الاستطلاع والمدفعية وطواقم قوات الأنظمة غير المأهولة (المسيرات)، حيث تمكنت الأخيرة من إحباط جميع محاولات العدو لجمع احتياطياته والاحتفاظ بالبلدة.
ونقلت الوزارة عن نائب آمر فصيلة في كتيبة الهاوتزر، الملقب بـ "أرتيست"، قوله: "يقوم أفراد الاستطلاع بتحديد مواقع العدو، أي أننا نستفزهم بطريقة أو بأخرى لبدء التحرك أو إطلاق النار أو إجراء نوع من التناوب. يتم تسجيل كل ذلك. يُعطى لنا مربع واضح، نقطة محددة، وتقوم طائراتنا المسيرة بتتبع تلك النقطة وتنسق عمل مدافعنا بشكل مباشر".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تحرير قوات "الجنوب" التابعة لها بلدة إيلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالتوازي مع تحرير قوات "الشمال" التابعة لها أيضا بلدة زمليانكي في مقاطعة خاركوف، إضافة لدحر قوات كييف من عدة مناطق على جميع جبهات العملية العسكرية الخاصة.

راجمة غراد تابعة لقوات المركز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
09:22 GMT
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "ألحقت قوات الجنوب خسائر بشرية ولوجستية بقوات من لواءين ميكانيكيين، ولواء مشاة آلي، ولواء هجوم جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق كوستيانتينوفكا، ونيكولايفكا، وأرتيوما، وكراماتورسك، وراي-ألكساندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت الوزارة في بيانها: خسر العدو أكثر من 130 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفعين ميدانيين، و13 سيارة، كما دُمر مستودعان للذخيرة، وثمانية مستودعات للإمدادات والوقود.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала