الجيش الأردني يعلن استهداف مواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، أنه استهدف عدة مواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية للمملكة.
2026-05-02T23:35+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
أخبار سوريا اليوم
22:34 GMT 02.05.2026 (تم التحديث: 23:35 GMT 02.05.2026)
أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، أنه استهدف عدة مواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية للمملكة.
وقال الجيش في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا": "نفذت القوات المسلحة الأردنية، فجر اليوم الأحد، عملية الردع الأردني التي استهدفت فيها عددًا من المواقع لتجّار الأسلحة والمخدرات
على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة".
وأضاف البيان: "حددت القوات المسلحة، استنادًا إلى معلومات استخبارية وعملياتية، أماكن المصانع والمعامل والمستودعات التي تتخذها تلك الجماعات مواقع لانطلاق عملياتها باتجاه الأراضي الأردنية، حيث جرى استهدافها وتدميرها"، مشيرًا إلى أن "تلك الجماعات تعتمد أنماطًا جديدة لنشاطها، مستغلة الحالة الجوية والظروف الإقليمية الراهنة لتنفيذ عملياتها".
وأوضح البيان أن "عدد محاولات تهريب الأسلحة والمواد المخدرة شهد تصاعدًا ملحوظًا، ما شكّل تحديًا كبيرًا لقوات حرس الحدود والتشكيلات والوحدات التي تُسندها في أداء واجبها".
وتعلن السلطات الأردنية بشكل متكرر عن ضبط كميات وأنواع مختلفة من المخدرات؛ إذ يعلن الجيش بين الحين والآخر عن إحباط عمليات تهريب مخدرات وأسلحة قادمة من الأراضي السورية.