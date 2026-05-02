الدفاع الجوي الروسي يعترض مسيرتين كانتا متجهتَين نحو موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير طائرتين مسيرتين إضافيتين كانتا تحلقان باتجاه المدينة. 02.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-02T01:28+0000
وكتب سوبيانين في قناته على منصة "ماكس": "تم تدمير طائرتين مسيرتين إضافيتين. ويعمل متخصصون من أجهزة الطوارئ في موقع سقوط الحطام".وكان سوبيانين قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الدفاعات الجوية اعترضت مسيرتين كانتا تتجهان إلى موسكو.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، إضافة إلى شبه جزيرة القرم، وذلك باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ.وتعتمد كييف على تكتيكات تشمل استخدام المسيّرات الهجومية والقصف المدفعي، ما يؤدي إلى أضرار في مناطق مدنية ومنشآت داخل روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
