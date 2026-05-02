بقدرات خارقة.. الصين تكشف عن "حصان روبوتي" يغير قواعد اللوجستيات.. فيديو
© Photo / x.com
© Photo / x.com
تابعنا عبر
صممت الصين روبوتا شبيها بالحصان، قادر على الوصول إلى أماكن تعجز الشاحنات والمركبات الرباعية عن الوصول إليها.
ووفقا للمصممين، فإن الروبوت قادر على الحركة في الثلج والجليد والمنحدرات الشديدة والمسارات الجبلية والأراضي الوعرة.
🟧التكنولوجيا الصينية الحديثة تصل إلى مرحلة إنتاج "حصان آلي" متعدد الاستخدامات قادر على رفع الأحمال الثقيلة— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 2, 2026
🔸يُعدّ"The Qiji T1000" روبوتًا بقدرة رفع تصل إلى طن واحد، وهو مصمم للتنقل في المناطق، التي لا تستطيع الشاحنات والمركبات الرباعية الدفع الوصول إليها.
🔸صُمم هذا الروبوت… pic.twitter.com/kKKoA55uV7
وأكد المصممون على أن الروبوت قادر على نقل الإمدادات عبر الطرق الجبلية المرتفعة، وحمل معدات الإنقاذ عبر المناطق المعرضة لخطر الحرائق، والقيام بمهام الإنشاءات والخدمات اللوجستية الصناعية.
يعمل لمدة يوم إلى يومين باستخدام مصدر طاقة عالي الجهد دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود، وفقا للمصممين.