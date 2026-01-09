https://sarabic.ae/20260109/كلب-روبوتي-يصطحب-طفلة-في-جولة-على-نهر-متجمد-خلال-مهرجان-الجليد-في-الصينفيديو--1109075257.html
كلب روبوتي يصطحب طفلة في جولة على نهر متجمد خلال مهرجان الجليد في الصين...فيديو
كلب روبوتي يصطحب طفلة في جولة على نهر متجمد خلال مهرجان الجليد في الصين...فيديو
في مشهد يجسد التطور المتسارع للتكنولوجيا في الصين، وثّقت لقطات لافتة كلبا روبوتيا وهو يسحب مزلجة تقلّ طفلة في جولة ترفيهية على نهر "سونغهوا" المتجمد، في تجربة
وجاء هذا المشهد ضمن فعاليات مهرجان الجليد والثلج الشهير في مدينة هاربين شمال شرقي الصين، والذي يُعد من أبرز الفعاليات الشتوية التي تستقطب الزوار من داخل البلاد وخارجها كل عام.ويعكس هذا العرض التكنولوجي توجه الصين نحو دمج الابتكار في مختلف مناحي الحياة، حتى في الفعاليات السياحية والترفيهية، في خطوة تؤكد سعيها لتعزيز حضور التكنولوجيا الحديثة في المشهد اليومي.
كلب روبوتي يصطحب طفلة في جولة على نهر متجمد خلال مهرجان الجليد في الصين...فيديو
في مشهد يجسد التطور المتسارع للتكنولوجيا في الصين، وثّقت لقطات لافتة كلبا روبوتيا وهو يسحب مزلجة تقلّ طفلة في جولة ترفيهية على نهر "سونغهوا" المتجمد، في تجربة تمزج بين الابتكار والمتعة.
وجاء هذا المشهد ضمن فعاليات مهرجان الجليد والثلج الشهير في مدينة هاربين شمال شرقي الصين، والذي يُعد من أبرز الفعاليات الشتوية التي تستقطب الزوار من داخل البلاد وخارجها كل عام.
وأظهر الكلب الروبوتي قدرة لافتة على الحركة بثبات فوق الجليد، ما يعكس مستوى التقدم الذي وصلت إليه تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، خاصة في البيئات الصعبة والظروف المناخية القاسية.
ويعكس هذا العرض التكنولوجي توجه الصين نحو دمج الابتكار في مختلف مناحي الحياة، حتى في الفعاليات السياحية والترفيهية، في خطوة تؤكد سعيها لتعزيز حضور التكنولوجيا الحديثة في المشهد اليومي.