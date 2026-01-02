مشهد ساحر لتشكل "غابة ضوئية" في سماء مقاطعة لينينغراد الروسية
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد توثق ظاهرة طبيعية لافتة عُرفت باسم "الغابة الضوئية" في مقاطعة لينينغراد الروسية.
وتحدث هذه الظاهرة النادرة خلال فترات الصقيع الشديد، حيث ينعكس ضوء أعمدة الإنارة على بلورات الجليد في الهواء، مكوِّنًا أعمدة ضوئية ملوّنة تمتد نحو السماء.
وغالبًا ما يخلط بعض الناس بينها وبين الشفق القطبي.
📹أعمدة ضوئية ملونة في سماء لينينغراد.. ظاهرة نادرة تخطف الأنظار— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 2, 2026
🔸وتظهر هذه الظاهرة النادرة خلال فترات الصقيع الشديد، حيث ينعكس ضوء أعمدة الإنارة على…
كما وثّق السكان المحليون ظاهرة الهالة القمرية، وهي وهم بصري يتشكل على هيئة حلقة ضوئية ساطعة تحيط بالقمر.