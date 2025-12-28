عربي
https://sarabic.ae/20251228/قذائف-متوهجة-تظهر-مدى-نشاط-بركان-في-جزيرة-صقلية-الإيطالية-فيديو-1108660045.html
"قذائف" متوهجة تظهر مدى نشاط بركان في جزيرة صقلية الإيطالية... فيديو
"قذائف" متوهجة تظهر مدى نشاط بركان في جزيرة صقلية الإيطالية... فيديو
سبوتنيك عربي
أظهر جبل "إتنا" في جزيرة صقلية الإيطالية، علامات نشاط متجددة أول أمس الجمعة، حيث قذف موادا متوهّجة وكميات صغيرة من الرماد من فوهته الشمالية الشرقية، حسبما أفاد... 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T11:36+0000
2025-12-28T11:36+0000
نادي الفيديو
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1c/1108660115_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c61c4cafbc05a30798057550f4207530.jpg
وذكر المعهد، في بيان، أن الرياح حملت سحابة ثوران البركان باتجاه الشمال الشرقي، مع ورود تقارير عن تساقط رماد خفيف في بلدة تاورمينا الساحلية وفي بيانو بروفينزانا، وهي منطقة تضم ممرات للتزلج.ورفعت وكالة الحماية المدنية الإقليمية في الجزيرة، مؤقتا، مستوى التأهب للإشارة إلى احتمال كبير لحدوث "نافورات" من الحمم البركانية.
https://sarabic.ae/20250810/سحابة-رماد-تغطي-سماء-جزيرة-كيوشو-اليابانية-عقب-ثوران-بركان-سيموي-فيديو-1103570814.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1c/1108660115_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3710545788134ccef33100ec77c73b7c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, العالم
نادي الفيديو, العالم

"قذائف" متوهجة تظهر مدى نشاط بركان في جزيرة صقلية الإيطالية... فيديو

11:36 GMT 28.12.2025
© Photo / x.comقذائف متوهجة تظهر مدى نشاط بركان في جزيرة صقلية الإيطالية
قذائف متوهجة تظهر مدى نشاط بركان في جزيرة صقلية الإيطالية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
أظهر جبل "إتنا" في جزيرة صقلية الإيطالية، علامات نشاط متجددة أول أمس الجمعة، حيث قذف موادا متوهّجة وكميات صغيرة من الرماد من فوهته الشمالية الشرقية، حسبما أفاد المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين.
وذكر المعهد، في بيان، أن الرياح حملت سحابة ثوران البركان باتجاه الشمال الشرقي، مع ورود تقارير عن تساقط رماد خفيف في بلدة تاورمينا الساحلية وفي بيانو بروفينزانا، وهي منطقة تضم ممرات للتزلج.
ثوران بركان فاغرادالسفيال في أيسلندا بالقرب من العاصمة ريكيافيك، 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
سحابة رماد تغطي سماء جزيرة كيوشو اليابانية عقب ثوران بركان "سيموي"... فيديو
10 أغسطس, 12:04 GMT

وأضاف المعهد أنه لوحظت أيضا انفجارات متفرقة في فوهة "بوكا نوفا"، حيث قذفت موادا متوهّجة إلى ارتفاع يصل إلى عدة عشرات من الأمتار فوق حافة الفوهة.

ورفعت وكالة الحماية المدنية الإقليمية في الجزيرة، مؤقتا، مستوى التأهب للإشارة إلى احتمال كبير لحدوث "نافورات" من الحمم البركانية.
