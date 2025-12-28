https://sarabic.ae/20251228/قذائف-متوهجة-تظهر-مدى-نشاط-بركان-في-جزيرة-صقلية-الإيطالية-فيديو-1108660045.html
"قذائف" متوهجة تظهر مدى نشاط بركان في جزيرة صقلية الإيطالية... فيديو
"قذائف" متوهجة تظهر مدى نشاط بركان في جزيرة صقلية الإيطالية... فيديو
أظهر جبل "إتنا" في جزيرة صقلية الإيطالية، علامات نشاط متجددة أول أمس الجمعة، حيث قذف موادا متوهّجة وكميات صغيرة من الرماد من فوهته الشمالية الشرقية، حسبما أفاد المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين.
وذكر المعهد، في بيان، أن الرياح حملت سحابة ثوران البركان باتجاه الشمال الشرقي، مع ورود تقارير عن تساقط رماد خفيف في بلدة تاورمينا الساحلية وفي بيانو بروفينزانا، وهي منطقة تضم ممرات للتزلج.ورفعت وكالة الحماية المدنية الإقليمية في الجزيرة، مؤقتا، مستوى التأهب للإشارة إلى احتمال كبير لحدوث "نافورات" من الحمم البركانية.
أظهر جبل "إتنا" في جزيرة صقلية الإيطالية، علامات نشاط متجددة أول أمس الجمعة، حيث قذف موادا متوهّجة وكميات صغيرة من الرماد من فوهته الشمالية الشرقية، حسبما أفاد المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين.
وذكر المعهد، في بيان، أن الرياح حملت سحابة ثوران البركان باتجاه الشمال الشرقي، مع ورود تقارير عن تساقط رماد خفيف في بلدة تاورمينا الساحلية وفي بيانو بروفينزانا، وهي منطقة تضم ممرات للتزلج.
وأضاف المعهد أنه لوحظت أيضا انفجارات متفرقة في فوهة "بوكا نوفا"، حيث قذفت موادا متوهّجة إلى ارتفاع يصل إلى عدة عشرات من الأمتار فوق حافة الفوهة.
ورفعت وكالة الحماية المدنية الإقليمية في الجزيرة، مؤقتا، مستوى التأهب للإشارة إلى احتمال كبير لحدوث "نافورات" من الحمم البركانية.