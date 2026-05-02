بكين تحظر تطبيق العقوبات الأمريكية على شركات النفط الصينية
بكين تحظر تطبيق العقوبات الأمريكية على شركات النفط الصينية
أصدرت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، مرسومًا يحظر الاعتراف بالعقوبات الأمريكية المفروضة على 5 شركات نفط صينية وإنفاذها. 02.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-02T16:25+0000
2026-05-02T16:25+0000
وجاء في بيان الوزارة: "لن يتم الاعتراف بالعقوبات الأمريكية ذات الصلة أو تنفيذها أو الالتزام بها".وكانت الولايات المتحدة أضافت سابقًا 5 شركات صينية، من بينها شركة "هنغلي" للبتروكيماويات، إلى قائمة العقوبات بتهمة "التورط في تجارة النفط الإيراني"، وفق تعبيرها.وصرّحت "هنغلي"، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، بأنها "لم تُجرِ أي تجارة مع إيران". وأكدت وزارة التجارة الصينية، في بيان لها، أن الإجراءات الأمريكية "تُشكّل تطبيقًا غير قانوني للتدابير التقييدية خارج حدودها".وصرحت السلطات الصينية، مرارًا، بأن بكين تعارض بشدة العقوبات غير القانونية الأحادية الجانب و"الولاية القضائية الممتدة" (توسيع نطاق تطبيق التشريعات خارج الحدود الإقليمية).
بكين تحظر تطبيق العقوبات الأمريكية على شركات النفط الصينية

16:25 GMT 02.05.2026
أصدرت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، مرسومًا يحظر الاعتراف بالعقوبات الأمريكية المفروضة على 5 شركات نفط صينية وإنفاذها.
وجاء في بيان الوزارة: "لن يتم الاعتراف بالعقوبات الأمريكية ذات الصلة أو تنفيذها أو الالتزام بها".

وفي تعليقه على إضافة الولايات المتحدة لشركة "هنغلي" للبتروكيماويات، يوم الاثنين الماضي، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، بأن "الصين ستدافع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها".

وكانت الولايات المتحدة أضافت سابقًا 5 شركات صينية، من بينها شركة "هنغلي" للبتروكيماويات، إلى قائمة العقوبات بتهمة "التورط في تجارة النفط الإيراني"، وفق تعبيرها.
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، يلتقي نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية، 11 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2026
وزير الخارجية الصيني يحذر نظيره الأمريكي من "أكبر خطر" على العلاقات بين بلديهما
30 أبريل, 16:28 GMT
وصرّحت "هنغلي"، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، بأنها "لم تُجرِ أي تجارة مع إيران". وأكدت وزارة التجارة الصينية، في بيان لها، أن الإجراءات الأمريكية "تُشكّل تطبيقًا غير قانوني للتدابير التقييدية خارج حدودها".

وفي 13 أبريل الماضي، دخلت حيز التنفيذ في جمهورية الصين الشعبية، لوائح تحظر الإجراءات غير المبررة، التي تتخذها الدول الأجنبية خارج حدودها الإقليمية.

وصرحت السلطات الصينية، مرارًا، بأن بكين تعارض بشدة العقوبات غير القانونية الأحادية الجانب و"الولاية القضائية الممتدة" (توسيع نطاق تطبيق التشريعات خارج الحدود الإقليمية).
