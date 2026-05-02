بكين تحظر تطبيق العقوبات الأمريكية على شركات النفط الصينية

أصدرت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، مرسومًا يحظر الاعتراف بالعقوبات الأمريكية المفروضة على 5 شركات نفط صينية وإنفاذها.

وجاء في بيان الوزارة: "لن يتم الاعتراف بالعقوبات الأمريكية ذات الصلة أو تنفيذها أو الالتزام بها".وكانت الولايات المتحدة أضافت سابقًا 5 شركات صينية، من بينها شركة "هنغلي" للبتروكيماويات، إلى قائمة العقوبات بتهمة "التورط في تجارة النفط الإيراني"، وفق تعبيرها.وصرّحت "هنغلي"، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، بأنها "لم تُجرِ أي تجارة مع إيران". وأكدت وزارة التجارة الصينية، في بيان لها، أن الإجراءات الأمريكية "تُشكّل تطبيقًا غير قانوني للتدابير التقييدية خارج حدودها".وصرحت السلطات الصينية، مرارًا، بأن بكين تعارض بشدة العقوبات غير القانونية الأحادية الجانب و"الولاية القضائية الممتدة" (توسيع نطاق تطبيق التشريعات خارج الحدود الإقليمية).

