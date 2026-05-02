https://sarabic.ae/20260502/بكين-تحظر-تطبيق-العقوبات-الأمريكية-على-شركات-النفط-الصينية-1113066064.html
بكين تحظر تطبيق العقوبات الأمريكية على شركات النفط الصينية
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، مرسومًا يحظر الاعتراف بالعقوبات الأمريكية المفروضة على 5 شركات نفط صينية وإنفاذها. 02.05.2026, سبوتنيك عربي
العالم
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102042/68/1020426882_0:99:3292:1951_1920x0_80_0_0_ec441799692f0ac4229709b3ae1d63c0.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "لن يتم الاعتراف بالعقوبات الأمريكية ذات الصلة أو تنفيذها أو الالتزام بها".وكانت الولايات المتحدة أضافت سابقًا 5 شركات صينية، من بينها شركة "هنغلي" للبتروكيماويات، إلى قائمة العقوبات بتهمة "التورط في تجارة النفط الإيراني"، وفق تعبيرها.وصرّحت "هنغلي"، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، بأنها "لم تُجرِ أي تجارة مع إيران". وأكدت وزارة التجارة الصينية، في بيان لها، أن الإجراءات الأمريكية "تُشكّل تطبيقًا غير قانوني للتدابير التقييدية خارج حدودها".وصرحت السلطات الصينية، مرارًا، بأن بكين تعارض بشدة العقوبات غير القانونية الأحادية الجانب و"الولاية القضائية الممتدة" (توسيع نطاق تطبيق التشريعات خارج الحدود الإقليمية).
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102042/68/1020426882_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_d8bdc9d8f3ce94bc6f87980221b3808b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أصدرت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، مرسومًا يحظر الاعتراف بالعقوبات الأمريكية المفروضة على 5 شركات نفط صينية وإنفاذها.
وجاء في بيان الوزارة: "لن يتم الاعتراف بالعقوبات الأمريكية ذات الصلة أو تنفيذها أو الالتزام بها".
وفي تعليقه على إضافة الولايات المتحدة لشركة "هنغلي" للبتروكيماويات، يوم الاثنين الماضي، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، بأن "الصين ستدافع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها".
وكانت الولايات المتحدة أضافت سابقًا 5 شركات صينية، من بينها شركة "هنغلي" للبتروكيماويات، إلى قائمة العقوبات بتهمة "التورط في تجارة النفط الإيراني"، وفق تعبيرها.
وصرّحت "هنغلي"، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، بأنها "لم تُجرِ أي تجارة مع إيران". وأكدت وزارة التجارة الصينية، في بيان لها، أن الإجراءات الأمريكية "تُشكّل تطبيقًا غير قانوني للتدابير التقييدية خارج حدودها".
وفي 13 أبريل الماضي، دخلت حيز التنفيذ في جمهورية الصين الشعبية، لوائح تحظر الإجراءات غير المبررة، التي تتخذها الدول الأجنبية خارج حدودها الإقليمية.
وصرحت السلطات الصينية، مرارًا، بأن بكين تعارض بشدة العقوبات غير القانونية الأحادية الجانب و"الولاية القضائية الممتدة" (توسيع نطاق تطبيق التشريعات خارج الحدود الإقليمية).