ترامب يقر بأن تسوية الأزمة في أوكرانيا مهمة ليست سهلة

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن تسوية النزاع في أوكرانيا تمثل مهمة ليست بالسهلة، معربًا عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق...

وقال ترامب خلال فعالية في ولاية فلوريدا: "أعتقد أننا سننجح في إيصال هذا الأمر (تسوية الأزمة الأوكرانية) إلى نهايته، لكنه ليس بالأمر السهل".وكانت روسيا قد أعلنت في أكثر من مناسبة عن استعدادها للمضي في طريق البحث عن حل عبر المفاوضات للأزمة الأوكرانية، استنادًا إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان الروسي والأمريكي في قمة ألاسكا، بما في ذلك إزالة الأسباب الجذرية للنزاع المتمثلة في التهديدات التي تمس الأمن القومي لروسيا.من جانبه، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على نظام كييف اتخاذ القرار والبدء في التفاوض.

2026

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

