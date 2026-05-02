https://sarabic.ae/20260502/ترامب-يقر-بأن-تسوية-الأزمة-في-أوكرانيا-مهمة-ليست-سهلة-1113052599.html
ترامب يقر بأن تسوية الأزمة في أوكرانيا مهمة ليست سهلة
ترامب يقر بأن تسوية الأزمة في أوكرانيا مهمة ليست سهلة
سبوتنيك عربي
أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن تسوية النزاع في أوكرانيا تمثل مهمة ليست بالسهلة، معربًا عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق...
2026-05-02T02:45+0000
2026-05-02T02:45+0000
2026-05-02T03:00+0000
ترامب
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111739590_0:127:1500:971_1920x0_80_0_0_0b1f932700a2b54ef5ae22afd6306cba.jpg
وقال ترامب خلال فعالية في ولاية فلوريدا: "أعتقد أننا سننجح في إيصال هذا الأمر (تسوية الأزمة الأوكرانية) إلى نهايته، لكنه ليس بالأمر السهل".وكانت روسيا قد أعلنت في أكثر من مناسبة عن استعدادها للمضي في طريق البحث عن حل عبر المفاوضات للأزمة الأوكرانية، استنادًا إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان الروسي والأمريكي في قمة ألاسكا، بما في ذلك إزالة الأسباب الجذرية للنزاع المتمثلة في التهديدات التي تمس الأمن القومي لروسيا.من جانبه، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على نظام كييف اتخاذ القرار والبدء في التفاوض.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111739590_156:0:1489:1000_1920x0_80_0_0_3db0f8b2276d031e84ae337ffe6f170e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
ترامب يقر بأن تسوية الأزمة في أوكرانيا مهمة ليست سهلة
02:45 GMT 02.05.2026 (تم التحديث: 03:00 GMT 02.05.2026)
أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن تسوية النزاع في أوكرانيا تمثل مهمة ليست بالسهلة، معربًا عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق السلام.
وقال ترامب خلال فعالية في ولاية فلوريدا: "أعتقد أننا سننجح في إيصال هذا الأمر (تسوية الأزمة الأوكرانية) إلى نهايته، لكنه ليس بالأمر السهل".
وكانت روسيا قد أعلنت في أكثر من مناسبة عن استعدادها للمضي في طريق البحث عن حل عبر المفاوضات للأزمة الأوكرانية
، استنادًا إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان الروسي والأمريكي في قمة ألاسكا، بما في ذلك إزالة الأسباب الجذرية للنزاع المتمثلة في التهديدات التي تمس الأمن القومي لروسيا.
من جانبه، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على نظام كييف اتخاذ القرار والبدء في التفاوض.