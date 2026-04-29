ترامب: تسوية الصراع في كل من أوكرانيا وإيران تسير وفق جدول زمني مماثل

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأنه أجرى محادثة هاتفية جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الوضع في أوكرانيا وإيران.

وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تحدثت اليوم مع بوتين، تحدثنا عن أوكرانيا، وتطرقنا قليلا إلى إيران".وأجاب ترامب ردا على سؤال حول أي الصراعين، في إيران وأوكرانيا، قد ينتهي أولا، قائلا إن "الصراعين قد يتم تسويتهما على الأرجح في نفس الفترة الزمنية تقريبا".وأفاد ترامب، بأن الرئيس بوتين يرغب في التوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا، وقال: "أعتقد أنه يرغب في رؤية حل".وأشار ترامب إلى أنه ناقش مع الرئيس بوتين ملف تخصيب اليورانيوم الإيراني، لافتا إلى أن روسيا ترغب في أن تكون جزءا من هذه العملية.وتابع: "قال (بوتين) إنه يود أن يكون منخرطا في مسألة تخصيب (اليورانيوم الإيراني) إذا كان يمكنه مساعدتنا في ذلك".وفي السياق ذاته، أشار ترامب إلى أن لديه وملك بريطانيا تشارلز الثالث وجهات نظر مختلفة بشأن أوكرانيا.وفي وقت سابق من اليوم، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا فيه تطورات الوضع في أوكرانيا والوضع في إيران ومنطقة الخليج.وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، عقب المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية أخرى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستمرت هذه المحادثة لأكثر من ساعة ونصف، وأود أن أشير إلى أن هذه كانت مبادرة من الجانب الروسي".

