ترامب: تسوية الصراع في كل من أوكرانيا وإيران تسير وفق جدول زمني مماثل

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الإمارات ملتزمة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدبلوماسية المصرية ودورها في احتواء أزمة الحرب على إيران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: تسوية الصراع في كل من أوكرانيا وإيران تسير وفق جدول زمني مماثل
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأنه أجرى محادثة هاتفية جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الوضع في أوكرانيا وإيران. 29.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تحدثت اليوم مع بوتين، تحدثنا عن أوكرانيا، وتطرقنا قليلا إلى إيران".وأجاب ترامب ردا على سؤال حول أي الصراعين، في إيران وأوكرانيا، قد ينتهي أولا، قائلا إن "الصراعين قد يتم تسويتهما على الأرجح في نفس الفترة الزمنية تقريبا".وأفاد ترامب، بأن الرئيس بوتين يرغب في التوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا، وقال: "أعتقد أنه يرغب في رؤية حل".وأشار ترامب إلى أنه ناقش مع الرئيس بوتين ملف تخصيب اليورانيوم الإيراني، لافتا إلى أن روسيا ترغب في أن تكون جزءا من هذه العملية.وتابع: "قال (بوتين) إنه يود أن يكون منخرطا في مسألة تخصيب (اليورانيوم الإيراني) إذا كان يمكنه مساعدتنا في ذلك".وفي السياق ذاته، أشار ترامب إلى أن لديه وملك بريطانيا تشارلز الثالث وجهات نظر مختلفة بشأن أوكرانيا.وفي وقت سابق من اليوم، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا فيه تطورات الوضع في أوكرانيا والوضع في إيران ومنطقة الخليج.وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، عقب المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية أخرى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستمرت هذه المحادثة لأكثر من ساعة ونصف، وأود أن أشير إلى أن هذه كانت مبادرة من الجانب الروسي".
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأنه أجرى محادثة هاتفية جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الوضع في أوكرانيا وإيران.
وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تحدثت اليوم مع بوتين، تحدثنا عن أوكرانيا، وتطرقنا قليلا إلى إيران".
وأجاب ترامب ردا على سؤال حول أي الصراعين، في إيران وأوكرانيا، قد ينتهي أولا، قائلا إن "الصراعين قد يتم تسويتهما على الأرجح في نفس الفترة الزمنية تقريبا".

وذكر ترامب أنه اقترح خلال المحادثة "وقفا محدودا لإطلاق النار" في أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا "قد توافق على ذلك".

وأفاد ترامب، بأن الرئيس بوتين يرغب في التوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا، وقال: "أعتقد أنه يرغب في رؤية حل".
وأشار ترامب إلى أنه ناقش مع الرئيس بوتين ملف تخصيب اليورانيوم الإيراني، لافتا إلى أن روسيا ترغب في أن تكون جزءا من هذه العملية.
وتابع: "قال (بوتين) إنه يود أن يكون منخرطا في مسألة تخصيب (اليورانيوم الإيراني) إذا كان يمكنه مساعدتنا في ذلك".
وفي السياق ذاته، أشار ترامب إلى أن لديه وملك بريطانيا تشارلز الثالث وجهات نظر مختلفة بشأن أوكرانيا.

وحول قرار انسحاب الإمارات منظمة "أوبك"، أعرب ترامب عن دعمه قرار الإمارات العربية المتحدة الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا فيه تطورات الوضع في أوكرانيا والوضع في إيران ومنطقة الخليج.
وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، عقب المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية أخرى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستمرت هذه المحادثة لأكثر من ساعة ونصف، وأود أن أشير إلى أن هذه كانت مبادرة من الجانب الروسي".
