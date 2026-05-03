إعلام بريطاني: الاتحاد الأوروبي قد يواجه انهيارا أمنيا إذا واصلت واشنطن سحب جنودها
نقلت صحيفة أمريكية، عن مسؤولين عسكريين، أن الاتحاد الأوروبي "قد يواجه انهيارًا أمنيًا لسنوات مقبلة إذا استمرت الولايات المتحدة في تقليص وجودها العسكري في...
نقلت صحيفة أمريكية، عن مسؤولين عسكريين، أن الاتحاد الأوروبي "قد يواجه انهيارًا أمنيًا لسنوات مقبلة إذا استمرت الولايات المتحدة في تقليص وجودها العسكري في أوروبا، بشكل عفوي"، وفق تعبيرها.
وقالت الصحيفة: "إذا واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عملية السحب العشوائي للمعدات الدفاعية، فقد يؤدي ذلك إلى إخفاقات كبيرة وخطيرة في منظومة الأمن الأوروبي، لسنوات عديدة".
وبحسب الصحيفة، تزايدت المخاوف في أوروبا من أن تسحب واشنطن أسلحتها بوتيرة أسرع من قدرة الأوروبيين على تطوير بدائل.
ووفقا لمصادر الصحيفة، رفض البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) تزويد حلف شمال الأطلسي (الناتو) بجدول زمني مفصّل للانسحاب المزمع لأصول دفاعية أخرى من أوروبا، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي وبيانات الاستطلاع عبر الأقمار الصناعية.
ونوّهت الصحيفة إلى وجود العديد من المشاريع لدى الدول الأوروبية لتطوير صواريخ "كروز" والصواريخ البالستية، لكن العديد منها عالق في المراحل الأولى من التصميم.
ونقلت عن مسؤولين ألمانيين، قولهم إن "قادة الناتو سيواصلون مناقشة كيفية منع الإخفاقات الأمنية في قمة يوليو (تموز) المقبلة في أنقرة".
وقال متحدث باسم البنتاغون، يوم أمس السبت، إن وزير الحرب بيت هيغسيث، أصدر أمرا بسحب نحو 5000 جندي من ألمانيا، خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر و12 شهرا. وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستعيد النظر أيضا في قرارها بنشر كتيبة أسلحة بعيدة المدى في ألمانيا.