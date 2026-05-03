إعلام مغربي: ترجيح احتمال سقوط الجنديين الأمريكيين في البحر من القوات المشاركة بـ"الأسد الأفريقي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:47 GMT
13 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن انتهاء "الأعمال العدائية" ضد إيران، و يدعو رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260503/إعلام-مغربي-ترجيح-احتمال-سقوط-الجنديين-الأمريكيين-في-البحر-من-القوات-المشاركة-بـالأسد-الأفريقي-1113085008.html
إعلام مغربي: ترجيح احتمال سقوط الجنديين الأمريكيين في البحر من القوات المشاركة بـ"الأسد الأفريقي"
إعلام مغربي: ترجيح احتمال سقوط الجنديين الأمريكيين في البحر من القوات المشاركة بـ"الأسد الأفريقي"
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر من القوات المسلحة المغربية، اليوم الأحد، بأن حادث اختفاء جنديين أمريكيين في منطقة كاب درعة قرب طانطان، "لا يرتبط بأي نشاط إرهابي"، وفق تعبيره. 03.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-03T18:33+0000
2026-05-03T18:33+0000
أخبار المغرب اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/02/1113054328_0:0:1519:855_1920x0_80_0_0_aeae97d4e81cfaf392ec3a06cf495841.jpg
وأكد المصدر المطّلع، في تصريح لصحيفة "هسبريس" المغربية، أن "الجهود الحالية تندرج ضمن عمليات البحث والإنقاذ، مع تركيز مكثف على تحديد مكان العسكريين في أسرع وقت ممكن".وأوضح المصدر أن "آخر ظهور للجنديين كان بالقرب من جرف صخري ساحلي بمحاذاة منطقة التدريب في كاب درعة"، مشيرًا إلى أن "المعطيات الأولية ترجح احتمال سقوطهما في مياه المحيط الأطلسي، ما استدعى إطلاق عمليات بحث واسعة باستخدام وسائل برية وجوية وبحرية".وأكد المصدر المغربي أن "عمليات البحث متواصلة بشكل منسّق بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية، في إطار تعاون مشترك متعدد الجنسيات، حيث تم تسخير موارد بشرية وتقنية مهمة لتعقب أثر الجنديين المفقودين".وأوضحت "أفريكوم"، في بيان لها، أن "الجنديين فُقدا قرب منطقة تدريب، أمس السبت"، مشيرةً إلى أن الحادثة قيد التحقيق.ولفتت إلى أن "عمليات البحث ما تزال جارية، بمشاركة القوات الأمريكية والمغربية، إلى جانب وحدات أخرى منخرطة في المناورات، وتشمل عمليات البحث البر والبحر والجو".
https://sarabic.ae/20260503/الجيش-الأمريكي-يعلن-فقد-جنديين-من-قواته-في-مناورات-الأسد-الأفريقي-بالمغرب-1113078666.html
أخبار المغرب اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/02/1113054328_170:0:1519:1012_1920x0_80_0_0_08a2a482613a07c8e42ec9351b370905.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

إعلام مغربي: ترجيح احتمال سقوط الجنديين الأمريكيين في البحر من القوات المشاركة بـ"الأسد الأفريقي"

18:33 GMT 03.05.2026
© AP Photo / Chris Sewardجنود في الجيش الأمريكي
جنود في الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2026
© AP Photo / Chris Seward
تابعنا عبر
أفاد مصدر من القوات المسلحة المغربية، اليوم الأحد، بأن حادث اختفاء جنديين أمريكيين في منطقة كاب درعة قرب طانطان، "لا يرتبط بأي نشاط إرهابي"، وفق تعبيره.
وأكد المصدر المطّلع، في تصريح لصحيفة "هسبريس" المغربية، أن "الجهود الحالية تندرج ضمن عمليات البحث والإنقاذ، مع تركيز مكثف على تحديد مكان العسكريين في أسرع وقت ممكن".
وأوضح المصدر أن "آخر ظهور للجنديين كان بالقرب من جرف صخري ساحلي بمحاذاة منطقة التدريب في كاب درعة"، مشيرًا إلى أن "المعطيات الأولية ترجح احتمال سقوطهما في مياه المحيط الأطلسي، ما استدعى إطلاق عمليات بحث واسعة باستخدام وسائل برية وجوية وبحرية".
وأكد المصدر المغربي أن "عمليات البحث متواصلة بشكل منسّق بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية، في إطار تعاون مشترك متعدد الجنسيات، حيث تم تسخير موارد بشرية وتقنية مهمة لتعقب أثر الجنديين المفقودين".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، "فقدان جنديين أمريكيين خلال مشاركتهما في التدريبات الممهدة لمناورات "الأسد الأفريقي" بالمغرب"، على حد قولها.

جنرال أمريكي خلال مشاركته في نسخة سابقة من مناورات الأسد الأفريقي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة عدة دول أفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2026
الجيش الأمريكي يعلن "فقد" جنديين من قواته في مناورات "الأسد الأفريقي" بالمغرب
13:20 GMT
وأوضحت "أفريكوم"، في بيان لها، أن "الجنديين فُقدا قرب منطقة تدريب، أمس السبت"، مشيرةً إلى أن الحادثة قيد التحقيق.
ولفتت إلى أن "عمليات البحث ما تزال جارية، بمشاركة القوات الأمريكية والمغربية، إلى جانب وحدات أخرى منخرطة في المناورات، وتشمل عمليات البحث البر والبحر والجو".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала