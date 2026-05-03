https://sarabic.ae/20260503/إعلام-مغربي-ترجيح-احتمال-سقوط-الجنديين-الأمريكيين-في-البحر-من-القوات-المشاركة-بـالأسد-الأفريقي-1113085008.html
إعلام مغربي: ترجيح احتمال سقوط الجنديين الأمريكيين في البحر من القوات المشاركة بـ"الأسد الأفريقي"
إعلام مغربي: ترجيح احتمال سقوط الجنديين الأمريكيين في البحر من القوات المشاركة بـ"الأسد الأفريقي"
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر من القوات المسلحة المغربية، اليوم الأحد، بأن حادث اختفاء جنديين أمريكيين في منطقة كاب درعة قرب طانطان، "لا يرتبط بأي نشاط إرهابي"، وفق تعبيره. 03.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-03T18:33+0000
2026-05-03T18:33+0000
2026-05-03T18:33+0000
أخبار المغرب اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/02/1113054328_0:0:1519:855_1920x0_80_0_0_aeae97d4e81cfaf392ec3a06cf495841.jpg
وأكد المصدر المطّلع، في تصريح لصحيفة "هسبريس" المغربية، أن "الجهود الحالية تندرج ضمن عمليات البحث والإنقاذ، مع تركيز مكثف على تحديد مكان العسكريين في أسرع وقت ممكن".وأوضح المصدر أن "آخر ظهور للجنديين كان بالقرب من جرف صخري ساحلي بمحاذاة منطقة التدريب في كاب درعة"، مشيرًا إلى أن "المعطيات الأولية ترجح احتمال سقوطهما في مياه المحيط الأطلسي، ما استدعى إطلاق عمليات بحث واسعة باستخدام وسائل برية وجوية وبحرية".وأكد المصدر المغربي أن "عمليات البحث متواصلة بشكل منسّق بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية، في إطار تعاون مشترك متعدد الجنسيات، حيث تم تسخير موارد بشرية وتقنية مهمة لتعقب أثر الجنديين المفقودين".وأوضحت "أفريكوم"، في بيان لها، أن "الجنديين فُقدا قرب منطقة تدريب، أمس السبت"، مشيرةً إلى أن الحادثة قيد التحقيق.ولفتت إلى أن "عمليات البحث ما تزال جارية، بمشاركة القوات الأمريكية والمغربية، إلى جانب وحدات أخرى منخرطة في المناورات، وتشمل عمليات البحث البر والبحر والجو".
https://sarabic.ae/20260503/الجيش-الأمريكي-يعلن-فقد-جنديين-من-قواته-في-مناورات-الأسد-الأفريقي-بالمغرب-1113078666.html
أخبار المغرب اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/02/1113054328_170:0:1519:1012_1920x0_80_0_0_08a2a482613a07c8e42ec9351b370905.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إعلام مغربي: ترجيح احتمال سقوط الجنديين الأمريكيين في البحر من القوات المشاركة بـ"الأسد الأفريقي"
أفاد مصدر من القوات المسلحة المغربية، اليوم الأحد، بأن حادث اختفاء جنديين أمريكيين في منطقة كاب درعة قرب طانطان، "لا يرتبط بأي نشاط إرهابي"، وفق تعبيره.
وأكد المصدر المطّلع، في تصريح لصحيفة
"هسبريس" المغربية، أن "الجهود الحالية تندرج ضمن عمليات البحث والإنقاذ، مع تركيز مكثف على تحديد مكان العسكريين في أسرع وقت ممكن".
وأوضح المصدر أن "آخر ظهور للجنديين كان بالقرب من جرف صخري ساحلي بمحاذاة منطقة التدريب في كاب درعة"، مشيرًا إلى أن "المعطيات الأولية ترجح احتمال سقوطهما في مياه المحيط الأطلسي، ما استدعى إطلاق عمليات بحث واسعة باستخدام وسائل برية وجوية وبحرية".
وأكد المصدر المغربي أن "عمليات البحث متواصلة بشكل منسّق بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية، في إطار تعاون مشترك متعدد الجنسيات، حيث تم تسخير موارد بشرية وتقنية مهمة لتعقب أثر الجنديين المفقودين".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، "فقدان جنديين أمريكيين خلال مشاركتهما في التدريبات الممهدة لمناورات "الأسد الأفريقي" بالمغرب"، على حد قولها.
وأوضحت "أفريكوم"، في بيان لها، أن "الجنديين فُقدا قرب منطقة تدريب، أمس السبت"، مشيرةً إلى أن الحادثة قيد التحقيق.
ولفتت إلى أن "عمليات البحث ما تزال جارية، بمشاركة القوات الأمريكية والمغربية، إلى جانب وحدات أخرى منخرطة في المناورات، وتشمل عمليات البحث البر والبحر والجو".