الجيش الأمريكي يعلن "فقد" جنديين من قواته في مناورات "الأسد الأفريقي" بالمغرب

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، اليوم الأحد، "فقدان جنديين أمريكيين خلال مشاركتهما في التدريبات الممهدة لمناورات "الأسد الأفريقي" بالمغرب"

2026-05-03T13:20+0000

وأوضحت "أفريكوم"، في بيان لها، أن "الجنديين فُقدا قرب منطقة تدريب، أمس السبت"، مشيرةً إلى أن الحادثة قيد التحقيق.ولفتت إلى أن "عمليات البحث ما تزال جارية، بمشاركة القوات الأمريكية والمغربية، إلى جانب وحدات أخرى منخرطة في المناورات، وتشمل عمليات البحث البر والبحر والجو".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام مغربية، أن مناورات "الأسد الأفريقي"، التي تجمع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، "تؤكد عمق العلاقات الإستراتيجية" بين البلدين.ونقلت الصحيفة عن خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية، أن "تنظيم هذه المناورات يأتي في سياق توجد فيه العلاقات المغربية الأمريكية في مستويات متقدمة، وهناك ثبات في الموقف الأمريكي من الصحراء المغربية، باعتبارها تدخل ضمن سيادة الرباط، وباعتبار الحكم الذاتي آلية أساسية لإنهاء هذه الأزمة المفتعلة في ظل نمو في العلاقات الاقتصادية وتزايد التبادل التجاري والتعاون الأمني والعسكري بين الطرفين، الشيء الذي يجعل المغرب الأكثر قربًا من الناحية الإستراتيجية للولايات المتحدة".وأشار شيات إلى أن "الولايات المتحدة تضع ثقتها في المغرب لبناء منظومة أمنية وإستراتيجية عمومًا وعلى الواجهة الأطلسية، ما يتوافق مع المخطط والتصور المغربي، الذي وضعه الملك فيما يتعلق بالواجهة الأطلسية".وأكد لكريني أن "المناورات العسكرية تعكس الثقة في المكانة التي تحتلها المملكة على مستوى المساهمة في تعزيز السلم والأمن على المستوى الدولي، وكذا القدرات التي بات المغرب يتوفر عليها على المستوى العسكري، والتجربة التي راكمتها القوات المسلحة في هذا الصدد".يذكر أن مناورات "الأسد الأفريقي"، من كبريات المناورات العسكرية في القارة الأفريقية.

