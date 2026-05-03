الجيش الأمريكي يعلن "فقد" جنديين من قواته في مناورات "الأسد الأفريقي" بالمغرب

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:47 GMT
13 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن انتهاء "الأعمال العدائية" ضد إيران، و يدعو رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الأمريكي يعلن "فقد" جنديين من قواته في مناورات "الأسد الأفريقي" بالمغرب
سبوتنيك عربي
أخبار المغرب اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
وأوضحت "أفريكوم"، في بيان لها، أن "الجنديين فُقدا قرب منطقة تدريب، أمس السبت"، مشيرةً إلى أن الحادثة قيد التحقيق.ولفتت إلى أن "عمليات البحث ما تزال جارية، بمشاركة القوات الأمريكية والمغربية، إلى جانب وحدات أخرى منخرطة في المناورات، وتشمل عمليات البحث البر والبحر والجو".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام مغربية، أن مناورات "الأسد الأفريقي"، التي تجمع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، "تؤكد عمق العلاقات الإستراتيجية" بين البلدين.ونقلت الصحيفة عن خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية، أن "تنظيم هذه المناورات يأتي في سياق توجد فيه العلاقات المغربية الأمريكية في مستويات متقدمة، وهناك ثبات في الموقف الأمريكي من الصحراء المغربية، باعتبارها تدخل ضمن سيادة الرباط، وباعتبار الحكم الذاتي آلية أساسية لإنهاء هذه الأزمة المفتعلة في ظل نمو في العلاقات الاقتصادية وتزايد التبادل التجاري والتعاون الأمني والعسكري بين الطرفين، الشيء الذي يجعل المغرب الأكثر قربًا من الناحية الإستراتيجية للولايات المتحدة".وأشار شيات إلى أن "الولايات المتحدة تضع ثقتها في المغرب لبناء منظومة أمنية وإستراتيجية عمومًا وعلى الواجهة الأطلسية، ما يتوافق مع المخطط والتصور المغربي، الذي وضعه الملك فيما يتعلق بالواجهة الأطلسية".وأكد لكريني أن "المناورات العسكرية تعكس الثقة في المكانة التي تحتلها المملكة على مستوى المساهمة في تعزيز السلم والأمن على المستوى الدولي، وكذا القدرات التي بات المغرب يتوفر عليها على المستوى العسكري، والتجربة التي راكمتها القوات المسلحة في هذا الصدد".يذكر أن مناورات "الأسد الأفريقي"، من كبريات المناورات العسكرية في القارة الأفريقية.
13:20 GMT 03.05.2026 (تم التحديث: 13:37 GMT 03.05.2026)
جنرال أمريكي خلال مشاركته في نسخة سابقة من مناورات الأسد الأفريقي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة عدة دول أفريقية
أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، اليوم الأحد، "فقدان جنديين أمريكيين خلال مشاركتهما في التدريبات الممهدة لمناورات "الأسد الأفريقي" بالمغرب"، على حد قولها.
وأوضحت "أفريكوم"، في بيان لها، أن "الجنديين فُقدا قرب منطقة تدريب، أمس السبت"، مشيرةً إلى أن الحادثة قيد التحقيق.
ولفتت إلى أن "عمليات البحث ما تزال جارية، بمشاركة القوات الأمريكية والمغربية، إلى جانب وحدات أخرى منخرطة في المناورات، وتشمل عمليات البحث البر والبحر والجو".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام مغربية، أن مناورات "الأسد الأفريقي"، التي تجمع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، "تؤكد عمق العلاقات الإستراتيجية" بين البلدين.
وأفادت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الأحد، بأن مناورات "الأسد الأفريقي"، التي تنظمها القوات المسلحة الملكية المغربية، بشراكة مع نظيرتها الأمريكية، سيتم تنظيمها خلال الفترة من 12- 23 مايو/ أيار الجاري، بكل من مدن أكادير وطانطان وتزنيت والقنيطرة وبنجرير وتيفنيت.
ونقلت الصحيفة عن خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية، أن "تنظيم هذه المناورات يأتي في سياق توجد فيه العلاقات المغربية الأمريكية في مستويات متقدمة، وهناك ثبات في الموقف الأمريكي من الصحراء المغربية، باعتبارها تدخل ضمن سيادة الرباط، وباعتبار الحكم الذاتي آلية أساسية لإنهاء هذه الأزمة المفتعلة في ظل نمو في العلاقات الاقتصادية وتزايد التبادل التجاري والتعاون الأمني والعسكري بين الطرفين، الشيء الذي يجعل المغرب الأكثر قربًا من الناحية الإستراتيجية للولايات المتحدة".
وأشار شيات إلى أن "الولايات المتحدة تضع ثقتها في المغرب لبناء منظومة أمنية وإستراتيجية عمومًا وعلى الواجهة الأطلسية، ما يتوافق مع المخطط والتصور المغربي، الذي وضعه الملك فيما يتعلق بالواجهة الأطلسية".

فيما أوضح إدريس لكريني، مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، للصحيفة، أن "هذه المناورات العسكرية تنطوي على قدر كبير من الأهمية الإستراتيجية والأمنية، لأنها تعد ضمن كبريات المناورات التي تشهدها القارة الأفريقية، وراكمت تجربة مهمة جدًا منذ بدايتها سنة 2007".

وأكد لكريني أن "المناورات العسكرية تعكس الثقة في المكانة التي تحتلها المملكة على مستوى المساهمة في تعزيز السلم والأمن على المستوى الدولي، وكذا القدرات التي بات المغرب يتوفر عليها على المستوى العسكري، والتجربة التي راكمتها القوات المسلحة في هذا الصدد".
يذكر أن مناورات "الأسد الأفريقي"، من كبريات المناورات العسكرية في القارة الأفريقية.
