البحرية الإيرانية تعلن توقيف سفينة في "إطار عمليات المراقبة" بمضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأن الأنباء التي تحدثت عن احتجاز إيران لسفينة شحن قرب مضيق هرمز، "غير صحيحة"، وفق تعبيرها. 03.05.2026, سبوتنيك عربي

وأوضحت وكالة "فارس" للأنباء، أن "السفينة التي جرى توقيفها كانت عابرة، وأوقفتها البحرية الإيرانية لفحص وثائقها، في إطار عمليات المراقبة الروتينية، دون أن يكون هناك احتجاز".وكانت البحرية الأمريكية، بدأت في 13 أبريل/ نيسان الماضي، فرض حصار على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.وتؤكد واشنطن أن السفن غير الإيرانية لها حرية العبور في المضيق "طالما أنها لا تدفع رسومًا لطهران"، على حد قولها.

