الخارجية الروسية: حلف "الناتو" يعزز من قدراته القتالية بالقرب من مقاطعة كالينينغراد
أكد سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، أرتيم بولاتوف، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يعمل جاهدا على زيادة قدراته القتالية بالقرب مقاطعة كالينينغراد.
22:30 GMT 03.05.2026 (تم التحديث: 22:57 GMT 03.05.2026)
أكد سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، أرتيم بولاتوف، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يعمل جاهدا على زيادة قدراته القتالية بالقرب مقاطعة كالينينغراد.
وقال الدبلوماسي الروسي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يعمل حلف شمال الأطلسي جاهدا على تعزيز قدراته القتالية والبنية التحتية في المناطق المجاورة لمقاطعة اكالينينغراد".
وأضاف أنه تحت ذريعة ضمان أمن البنية التحتية الحيوية في بحر البلطيق، تم إطلاق عملية "حارس البلطيق" التابعة لحلف الناتو في يناير 2025."
وأشار إلى استمرار الدوريات الجوية فوق بحر البلطيق.
وكشف الدبلوماسي ان تتزايد حدة ونطاق التدريبات فضلا عن النشاط العسكري المكثف للحلف يصاحبه استفزازات من جانب الدول الأعضاء ضد السفن التي تقوم بخدمات النقل لصالح روسيا .
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، قد صرح، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن نشاط دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في منطقة البلطيق
يخلق تهديدات خطيرة للملاحة الدولية والأنشطة الاقتصادية.
كما شدد غروشكو على أن مهمة الحلف التي انطلقت، في يناير/كانون الثاني 2025، تحت اسم "حارس البلطيق"، تهدف إلى فرض السيطرة على طرق اللوجستيات الدولية وتقييد شحن البضائع الذي يتم لصالح روسيا.