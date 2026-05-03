المستشار الألماني يعلق على تقليص واشنطن لعديد قواتها في بلاده
سبوتنيك عربي
صرح المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، اليوم الأحد، بأنه "لم يتفاجأ" بقرار الحكومة الأمريكية سحب 5000 جندي أمريكي من بلاده. 03.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-03T20:38+0000
صرح المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، اليوم الأحد، بأنه "لم يتفاجأ" بقرار الحكومة الأمريكية سحب 5000 جندي أمريكي من بلاده.
وقال ميرتس، في مقابلة تلفزيونية على قناة "إيه آر دي": "ليس كل ما سمعناه في الأيام الأخيرة جديدًا. ربما تصاعد الوضع بعض الشيء، لكن هذا ليس بالأمر الجديد".
وعلى عكس ذلك، أشار ميرتس، بعد اجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في مارس/ آذار الماضي، إلى أن ترامب، أكد له أن "الولايات المتحدة ستحافظ على وجودها العسكري في ألمانيا".
ويتمركز حاليًا نحو 38 ألف جندي أمريكي في ألمانيا، وهو أكبر تواجد للقوات الأمريكية في أوروبا.
وفي 29 أبريل/ نيسان الماضي، صرّح ترامب بأن الولايات المتحدة تدرس تقليص وجودها العسكري في ألمانيا، وأنها ستتخذ قرارًا بهذا الشأن قريبًا.
وفي 30 من الشهر ذاته، وردًا على أسئلة الصحفيين، أشار الرئيس الأمريكي، آنذاك، إلى أن واشنطن "قد تخفض عدد قواتها ليس فقط في ألمانيا، بل أيضًا في إيطاليا وإسبانيا"، على حد قوله.
ولم يوضح الرئيس الأمريكي أسباب اتخاذ الإدارة الأمريكية لهذه الخطوة، إلا أن هذا التصريح جاء بعد أن انتقد ميرتس، الحرب الأمريكية على إيران، مشيرًا إلى "افتقار واشنطن لإستراتيجية واضحة".