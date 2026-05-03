حمل السيارة ككرة قدم... فيل هائج يقتل رجلا في الهند... فيديو
03.05.2026, سبوتنيك عربي
08:34 GMT 03.05.2026 (تم التحديث: 08:48 GMT 03.05.2026)
تصدر فيل هائج في الهند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشر مقطع فيديو يوثق تدمير لكل ما يحيط به بقوة جبارة تفوق الخيال.
وإثر ذلك، قتل الفيل رجلاً في معبد هندوسي بولاية كيرالا الهندية، وكان الفيل قد أُحضر إلى هناك لإجراء مراسم مباركة، لكنه أفلت من قبضته ودمر كل ما حوله لمدة ساعتين، مما أسفر عن إصابة شخص آخر قبل تخديره، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
ويظهر الفيل بالفيديو قوة خارقة حيث كان يحرك سيارة عائلية دون جهد يذكر، وكأنما كان يداعب دمية صغيرة.
وعلق بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي على المقطع، بأن الفيل مكانه الغابة، وليس المعابد أو قاعات السيرك، وبالتالي فهو ليس مذنبا بوضعه في غير بيئته، وبالتالي على من يملكه أن يتوقع هذا السلوك.