https://sarabic.ae/20260226/فوضى-في-مهرجان-ديني-بالهند-بعد-هجوم-فيل-على-أحد-المشاركين-فيديو--1110792108.html

فوضى في مهرجان ديني بالهند بعد هجوم فيل على أحد المشاركين... فيديو

فوضى في مهرجان ديني بالهند بعد هجوم فيل على أحد المشاركين... فيديو

سبوتنيك عربي

شهدت مدينة تريسور بولاية كيرالا في الهند، حادثة مروعة خلال مهرجان ديني، بعدما هاجم فيل أحد المشاركين ضمن موكب احتفالي، ما أسفر عن إصابته وسط حالة من الذعر بين... 26.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-26T14:49+0000

2026-02-26T14:49+0000

2026-02-26T14:49+0000

مجتمع

نادي الفيديو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110790889_0:284:414:517_1920x0_80_0_0_432bc004b95a10bc8d04c5741225e179.jpg

ويظهر في الفيديو المتداول الفيل وهو يندفع بشكل مفاجئ نحو شاب كان يسير بالقرب منه ضمن الموكب، قبل أن يمسك به بواسطة خرطومه ويرفعه في الهواء ثم يلقيه بقوة على الأرض، وسط صرخات المتواجدين ومحاولات سريعة للتدخل والسيطرة على الموقف.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع مطالبين بضرورة تشديد إجراءات السلامة وضمان عدم تعريض المشاركين والجمهور لمخاطر مماثلة مستقبلًا.حوت عنبر ضخم يودع الحياة على شواطئ غزة... فيديواقتحام غير متوقع.. أبقار تتجول داخل متجر للأجهزة الكهربائية في تركيا... فيديو

https://sarabic.ae/20250930/نجاة-سائحين-أمريكيين-وبريطانيين-من-هجوم-شنه-فيل-عليهم-في-دلتا-أوكافانغو-ببوتسوانا-فيديو-1105465090.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

نادي الفيديو