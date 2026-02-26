https://sarabic.ae/20260226/فوضى-في-مهرجان-ديني-بالهند-بعد-هجوم-فيل-على-أحد-المشاركين-فيديو--1110792108.html
فوضى في مهرجان ديني بالهند بعد هجوم فيل على أحد المشاركين... فيديو
ويظهر في الفيديو المتداول الفيل وهو يندفع بشكل مفاجئ نحو شاب كان يسير بالقرب منه ضمن الموكب، قبل أن يمسك به بواسطة خرطومه ويرفعه في الهواء ثم يلقيه بقوة على الأرض، وسط صرخات المتواجدين ومحاولات سريعة للتدخل والسيطرة على الموقف.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع مطالبين بضرورة تشديد إجراءات السلامة وضمان عدم تعريض المشاركين والجمهور لمخاطر مماثلة مستقبلًا.
