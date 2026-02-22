https://sarabic.ae/20260222/اقتحام-غير-متوقعأبقار-تتجول-داخل-متجر-للأجهزة-الكهربائية-في-تركيافيديو-1110644818.html
اقتحام غير متوقع..أبقار تتجول داخل متجر للأجهزة الكهربائية في تركيا..فيديو
اقتحام غير متوقع..أبقار تتجول داخل متجر للأجهزة الكهربائية في تركيا..فيديو
اقتحمت مجموعة من الأبقار هربت من صاحبها، متجراً للأجهزة الكهربائية في مدينة باتمان التركية، ما أثار حالة من الدهشة بين العاملين والزوار. وأظهرت لقطات كاميرات...
تسبب دخول الأبقار التي بلغ عددها 9 في سقوط عدد من الأجهزة الكهربائية، مما أثار مخاوف أصحاب المحال التجارية في المنطقة.
اقتحمت مجموعة من الأبقار هربت من صاحبها، متجراً للأجهزة الكهربائية في مدينة باتمان التركية، ما أثار حالة من الدهشة بين العاملين والزوار. وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة الأبقار وهي تتجول بحرية داخل أروقة المتجر.
تسبب دخول الأبقار التي بلغ عددها 9 في سقوط عدد من الأجهزة الكهربائية، مما أثار مخاوف أصحاب المحال التجارية في المنطقة.
ودعا أصحاب المحلات السلطات المحلية إلى التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان منع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان سلامة المنشآت والعملاء.