مشهد طريف.. موكب من الباندا يجوب شوارع الصين احتفالا برأس السنة الجديدة.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260218/مشهد-طريف-موكب-من-الباندا-يجوب-شوارع-الصين-احتفالا-برأس-السنة-الجديدة-فيديو-1110491510.html
مشهد طريف.. موكب من الباندا يجوب شوارع الصين احتفالا برأس السنة الجديدة.. فيديو
مشهد طريف.. موكب من الباندا يجوب شوارع الصين احتفالا برأس السنة الجديدة.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت منصات التواصل الاجتماعي الصينية، مشاهد لتجول دمى الباندا الآلية في شوارع إحدى المدن الصينية، التي ما تزال تشهد احتفالات بحلول رأس السنة. 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T13:01+0000
2026-02-18T13:01+0000
نادي الفيديو
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110491354_0:231:529:529_1920x0_80_0_0_fc9b0f1b6c689818de40596b118437f8.png
وتُظهر اللقطات موكبًا من دمى الباندا الآلية تتجول بشكلٍ جذاب في الشارع، ما لفت أنظار السكان المحليين والسياح.وعلى الرغم من أن موعده يتغير سنويًا، وفقًا للتقويم القمري الصيني، فإن رأس السنة الصينية يحل عادة بين 21 يناير/ كانون الثاني و20 فبراير/ شباط، وفي بعض الأعوام يوافق 17 فبراير.ويعكس هذا العيد مزيجًا غنيًا من الموروثات الثقافية والرموز الشعبية والطقوس الاجتماعية، التي تمتد جذورها لآلاف السنين، حيث يمثل بداية عام جديد وفقًا للتقويم التقليدي، وبداية فصل الربيع بما يحمله من دلالات التجدد والأمل والازدهار.احتفالات رأس السنة الصينية في موسكو وسان بطرسبورغروبوتات صينية تبهر العالم بحركات "الكونغ فو" بدقة عالية... فيديو
https://sarabic.ae/20260216/1110400890.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110491354_0:182:529:579_1920x0_80_0_0_ad8a023c64c272be12388d4ffb692bb6.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, الصين
نادي الفيديو, الصين

مشهد طريف.. موكب من الباندا يجوب شوارع الصين احتفالا برأس السنة الجديدة.. فيديو

13:01 GMT 18.02.2026
© Photoقطيع من الباندا يجوب شوارع الصين احتفالا برأس السنة الجديدة
قطيع من الباندا يجوب شوارع الصين احتفالا برأس السنة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© Photo
تابعنا عبر
تداولت منصات التواصل الاجتماعي الصينية، مشاهد لتجول دمى الباندا الآلية في شوارع إحدى المدن الصينية، التي ما تزال تشهد احتفالات بحلول رأس السنة.
وتُظهر اللقطات موكبًا من دمى الباندا الآلية تتجول بشكلٍ جذاب في الشارع، ما لفت أنظار السكان المحليين والسياح.

ويُعدّ رأس السنة الصينية أو ما يُعرف بعيد الربيع، أحد أهم وأكبر الاحتفالات التقليدية في الصين وعدد من دول شرق آسيا، كما أصبح مناسبة عالمية تحظى باهتمام واسع في مدن عديدة حول العالم.

وعلى الرغم من أن موعده يتغير سنويًا، وفقًا للتقويم القمري الصيني، فإن رأس السنة الصينية يحل عادة بين 21 يناير/ كانون الثاني و20 فبراير/ شباط، وفي بعض الأعوام يوافق 17 فبراير.
حفل افتتاح معرض فوانيس زيغونغ الصينية، المخصص لرأس السنة الصينية، على جزيرة زاياتشي بالقرب من قلعة بطرس وبولس في سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
وسائط متعددة
احتفالات رأس السنة الصينية في موسكو وسان بطرسبورغ
16 فبراير, 07:32 GMT
ويعكس هذا العيد مزيجًا غنيًا من الموروثات الثقافية والرموز الشعبية والطقوس الاجتماعية، التي تمتد جذورها لآلاف السنين، حيث يمثل بداية عام جديد وفقًا للتقويم التقليدي، وبداية فصل الربيع بما يحمله من دلالات التجدد والأمل والازدهار.
احتفالات رأس السنة الصينية في موسكو وسان بطرسبورغ
روبوتات صينية تبهر العالم بحركات "الكونغ فو" بدقة عالية... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала