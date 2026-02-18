https://sarabic.ae/20260218/مشهد-طريف-موكب-من-الباندا-يجوب-شوارع-الصين-احتفالا-برأس-السنة-الجديدة-فيديو-1110491510.html
مشهد طريف.. موكب من الباندا يجوب شوارع الصين احتفالا برأس السنة الجديدة.. فيديو
تداولت منصات التواصل الاجتماعي الصينية، مشاهد لتجول دمى الباندا الآلية في شوارع إحدى المدن الصينية، التي ما تزال تشهد احتفالات بحلول رأس السنة.
وتُظهر اللقطات موكبًا من دمى الباندا الآلية تتجول بشكلٍ جذاب في الشارع، ما لفت أنظار السكان المحليين والسياح.

ويُعدّ رأس السنة الصينية أو ما يُعرف بعيد الربيع، أحد أهم وأكبر الاحتفالات التقليدية في الصين وعدد من دول شرق آسيا، كما أصبح مناسبة عالمية تحظى باهتمام واسع في مدن عديدة حول العالم.

وعلى الرغم من أن موعده يتغير سنويًا، وفقًا للتقويم القمري الصيني، فإن رأس السنة الصينية يحل عادة بين 21 يناير/ كانون الثاني و20 فبراير/ شباط، وفي بعض الأعوام يوافق 17 فبراير.

ويعكس هذا العيد مزيجًا غنيًا من الموروثات الثقافية والرموز الشعبية والطقوس الاجتماعية، التي تمتد جذورها لآلاف السنين، حيث يمثل بداية عام جديد وفقًا للتقويم التقليدي، وبداية فصل الربيع بما يحمله من دلالات التجدد والأمل والازدهار.
تداولت منصات التواصل الاجتماعي الصينية، مشاهد لتجول دمى الباندا الآلية في شوارع إحدى المدن الصينية، التي ما تزال تشهد احتفالات بحلول رأس السنة.
وتُظهر اللقطات موكبًا من دمى الباندا الآلية تتجول بشكلٍ جذاب في الشارع، ما لفت أنظار السكان المحليين والسياح.
ويُعدّ رأس السنة الصينية أو ما يُعرف بعيد الربيع، أحد أهم وأكبر الاحتفالات التقليدية في الصين وعدد من دول شرق آسيا، كما أصبح مناسبة عالمية تحظى باهتمام واسع في مدن عديدة حول العالم.
وعلى الرغم من أن موعده يتغير سنويًا، وفقًا للتقويم القمري الصيني، فإن رأس السنة الصينية يحل عادة بين 21 يناير/ كانون الثاني و20 فبراير/ شباط، وفي بعض الأعوام يوافق 17 فبراير.
ويعكس هذا العيد مزيجًا غنيًا من الموروثات الثقافية والرموز الشعبية والطقوس الاجتماعية، التي تمتد جذورها لآلاف السنين، حيث يمثل بداية عام جديد وفقًا للتقويم التقليدي، وبداية فصل الربيع بما يحمله من دلالات التجدد والأمل والازدهار.