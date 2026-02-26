https://sarabic.ae/20260226/حوت-عنبر-ضخم-يودع-الحياة-على-شواطئ-غزة-فيديو-1110762582.html

حوت عنبر ضخم يودع الحياة على شواطئ غزة... فيديو

حوت عنبر ضخم يودع الحياة على شواطئ غزة... فيديو

جرفت الأمواج حوت عنبر نافقا إلى شاطئ "زيكيم" الواقع بين مدينة عسقلان وقطاع غزة، في حادثة تُعد الثامنة من نوعها خلال نحو ست سنوات، حيث ظهر هذا النوع الضخم من... 26.02.2026

غزة

قطاع غزة

وباشر مختصون من محطة "موريس خان" للأبحاث البحرية التابعة لجامعة حيفا، بالتعاون مع منظمة "دِلفيس" لحماية الثدييات البحرية، عملية تشريح الحوت للوقوف على أسباب النفوق، التي لا تزال غير معروفة حتى الآن، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأوضحت الباحثة ميا إلسر من جمعية "دِلفيس"، أن مشاهدات حيتان العنبر الحية في البحر الأبيض المتوسط شهدت ارتفاعا منذ عام 2020، وهو ما تزامن أيضاً مع زيادة في أعداد الحيتان النافقة التي تلفظها الأمواج إلى الشواطئ.من جانبه، أشار الدكتور أفيات شاينين، رئيس قسم المفترسات في محطة موريس خان، إلى أن حيتان العنبر في البحر المتوسط تتمتع بخصائص وراثية تميزها عن نظيراتها في المحيط الأطلسي، بل وتمتلك نمطا صوتيا خاصا من النقرات يُشبه "لهجة" تفرقها عن غيرها.وتشير أحدث التقديرات إلى أن أعداد حيتان العنبر في البحر المتوسط تتراوح بين 250 و2500 فقط، ما يضعها ضمن الأنواع المهددة بالانقراض.وتواجه هذه الحيتان عدة مخاطر، أبرزها الشباك العائمة المخصصة لصيد أنواع أخرى والتي تؤدي إلى تشابكها، إضافة إلى المسوحات الزلزالية المرتبطة بأعمال التنقيب عن النفط والغاز، والتي قد تؤثر سلباً على حاسة السمع لديها أو تدفعها بعيداً عن مناطق تغذيتها.ويُعد حوت العنبر أكبر الحيتان ذات الأسنان في العالم، وقد استمد اسمه من مادة شمعية نادرة تُعرف بـ"العنبر"، تتكوّن في أمعائه وتطفو لاحقاً على سطح البحر.وقد استُخدمت هذه المادة تاريخياً في صناعة العطور الفاخرة لقدرتها على تثبيت الروائح، إلى جانب بعض الاستخدامات الطبية القديمة.

غزة

قطاع غزة

