دبلوماسي روسي يحذر من خطورة خطاب "التوسع النووي" بأوروبا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:47 GMT
13 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن انتهاء "الأعمال العدائية" ضد إيران، و يدعو رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
دبلوماسي روسي يحذر من خطورة خطاب "التوسع النووي" بأوروبا
سبوتنيك عربي
04:44 GMT 03.05.2026
كشف السفير الروسي لدى فرنسا أليكسي ميشكوف، بأن الأحاديث حول توسيع المكون النووي في أوروبا تؤدي إلى انهيار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتُشجع الدول الأخرى على إنتاجها.
ولفت ميشكوف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن المعاهدة جرى تبنيها في ذروة الحرب الباردة، بعد سنوات قليلة من أزمة الصواريخ الكوبية.
وأوضح السفير: "لقد امتلكنا نحن والأمريكيون والبريطانيون ما يكفي من الحكمة لتطوير هذه الوثيقة الأساسية بالتعاون مع دول أخرى، أما كل هذه المناقشات الحالية فتؤدي، من ناحية، إلى انهيار هذه المعاهدة، ومن ناحية أخرى، تبدو وكأنها دعوة لدول أخرى في العالم: لماذا لا ننتج أسلحة نووية؟".
وأشار ميشكوف إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفييتي كانوا هم المودعين والمشاركين الرئيسيين في هذه المعاهدة.
وتابع: العالم كان قد وصل تقنيًا في ذلك الوقت إلى مرحلة امتلكت فيها نحو 20 أو حتى 40 دولة القدرة على إنتاج أسلحة نووية، وهو ما كان سيقود العالم إلى فوضى نووية؛ ولتجنب ذلك جرى تطوير هذه المعاهدة، قبل أن تنضم إليها فرنسا لاحقًا بعد عقود.
موسكو: روسيا جهزت إجراءات كافية للرد على سيناريو تعزيز فرنسا لترسانتها النووية
موسكو: روسيا جهزت إجراءات كافية للرد على سيناريو تعزيز فرنسا لترسانتها النووية
28 أبريل, 04:25 GMT
وأبدى ميشكوف أسفه بسبب الخطاب الفرنسي المتصاعد المؤيد للأسلحة النووية، مما يؤدي إلى تدمير هذه المعاهدة الأساسية.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 2 آذار/ مارس أنه أمر بزيادة عدد الرؤوس الحربية في الترسانة النووية للبلاد، مؤكدا أن بلاده "لن تعلن بعد الآن عن حجم ترسانتها النووية، على عكس ما كان عليه الحال في السابق".
وأوضح ماكرون أن فرنسا تدخل مرحلة "الردع النووي المتقدم"، وأنها بحاجة إلى التفكير على مستوى القارة الأوروبية بأكملها.
وقال: "ستنضم المملكة المتحدة وألمانيا وبولندا وهولندا وبلجيكا واليونان والسويد والدنمارك إلى العقيدة النووية الجديدة. وستكون برلين شريكا رئيسيا، حيث ستبدأ المراحل الأولى من التعاون هذا العام".
وأضاف أن باريس تخطط أيضا لإطلاق برنامج لتطوير صواريخ فرط صوتية جديدة في عام 2026. علاوة على ذلك، يمكن نشر القوات الجوية الاستراتيجية الفرنسية في جميع أنحاء أوروبا.
ماكرون: أمرت بزيادة عدد الرؤوس الحربية النووية في ترسانة الجيش الفرنسي
