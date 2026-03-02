https://sarabic.ae/20260302/ماكرون-أمرت-بزيادة-عدد-الرؤوس-الحربية-النووية-في-ترسانة-الجيش-الفرنسي-1110951662.html
ماكرون: أمرت بزيادة عدد الرؤوس الحربية النووية في ترسانة الجيش الفرنسي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه أمر بزيادة عدد الرؤوس الحربية في الترسانة النووية للبلاد، مؤكدا أن بلاده "لن تعلن بعد الآن عن حجم... 02.03.2026, سبوتنيك عربي
العالم
وأوضح ماكرون أن فرنسا تدخل مرحلة "الردع النووي المتقدم"، وأنها بحاجة إلى التفكير على مستوى القارة الأوروبية بأكملها. وقال: "ستنضم المملكة المتحدة وألمانيا وبولندا وهولندا وبلجيكا واليونان والسويد والدنمارك إلى العقيدة النووية الجديدة. وستكون برلين شريكا رئيسيا، حيث ستبدأ المراحل الأولى من التعاون هذا العام".وصرح ماكرون بأن "التعاون مع الشركاء ضروري في ثلاثة مجالات: الإنذار المبكر، والسيطرة على الأجواء من خلال تعزيز الدفاع الجوي، والدفاع الصاروخي والتصدي للطائرات المسيرة، وأخيرًا، القدرة على توجيه ضربات بعيدة المدى".كما دعا إلى وضع قواعد جديدة للحد من التسلح بين الدول، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والصين.ماكرون: باريس مستعدة لمناقشة نشر طائرات حاملة للأسلحة النووية في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي
