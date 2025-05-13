https://sarabic.ae/20250513/ماكرون-باريس-مستعدة-لمناقشة-نشر-طائرات-حاملة-للأسلحة-النووية-في-دول-أخرى-بالاتحاد-الأوروبي-1100506645.html
ماكرون: باريس مستعدة لمناقشة نشر طائرات حاملة للأسلحة النووية في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي
ماكرون: باريس مستعدة لمناقشة نشر طائرات حاملة للأسلحة النووية في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداد بلاده لمناقشة مسألة نشر طائرات فرنسية تحمل أسلحة نووية في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T22:32+0000
2025-05-13T22:32+0000
2025-05-13T22:32+0000
إيمانويل ماكرون
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باريس – سبوتنيك. وقال ماكرون في حديث لقناة "تي إف 1"، يوم أمس الثلاثاء: "فرنسا مستعدة للبدء في مناقشات حول نشر طائرات فرنسية تحمل أسلحة نووية في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تماما كما يفعل الأمريكيون لتقاسم مظلتهم النووية".وأضاف "في الأسابيع والأشهر القريبة سأحدد رسميا الصيغة لإجراء هذا العمل. فرنسا لن تدفع ثمن أمن الآخرين ولن يكون على حساب ما نحتاجه".وأشار إلى أن القرار النهائي بشأن استخدام الأسلحة النووية سيكون دائما للرئيس.كما أكد الرئيس الفرنسي أن فرنسا لا تسعى لإشعال "حرب عالمية ثالثة" على خلفية النزاع في أوكرانيا، مشددًا على ضرورة إنهاء الحرب ووضع كييف في أفضل وضع ممكن قبل الدخول في مفاوضات.وقال ماكرون: "علينا مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، لكننا لا نريد إشعال حرب عالمية ثالثة"، مضيفًا: "يجب أن تتوقف هذه الحرب، ويجب أن تكون أوكرانيا في أفضل وضع تفاوضي ممكن".وفي وقت سابق، شدد ماكرون، على أنه لا يمكن لفرنسا أن تقدم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، مما يحرم جيشها منها، فقد قدمت بالفعل كل ما في وسعها، وزادت إنتاجها ثلاثة أضعاف.وقال ماكرون خلال مقابلة ردا على تصريح أحد الصحفيين بأن كثيرين ينتقدون فرنسا لعدم تقديمها مساعدات كافية لأوكرانيا:في السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.
https://sarabic.ae/20250513/ماكرون-فرنسا-لا-تستطيع-تقديم-المزيد-من-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1100504195.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
ماكرون: باريس مستعدة لمناقشة نشر طائرات حاملة للأسلحة النووية في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداد بلاده لمناقشة مسألة نشر طائرات فرنسية تحمل أسلحة نووية في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
باريس – سبوتنيك
. وقال ماكرون في حديث لقناة "تي إف 1"، يوم أمس الثلاثاء: "فرنسا مستعدة للبدء في مناقشات حول نشر طائرات فرنسية تحمل أسلحة نووية في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تماما كما يفعل الأمريكيون لتقاسم مظلتهم النووية".
وأضاف "في الأسابيع والأشهر القريبة سأحدد رسميا الصيغة لإجراء هذا العمل. فرنسا لن تدفع ثمن أمن الآخرين ولن يكون على حساب ما نحتاجه".
وأشار إلى أن القرار النهائي بشأن استخدام الأسلحة النووية سيكون دائما للرئيس.
كما أكد الرئيس الفرنسي أن فرنسا لا تسعى لإشعال "حرب عالمية ثالثة" على خلفية النزاع في أوكرانيا، مشددًا على ضرورة إنهاء الحرب ووضع كييف في أفضل وضع ممكن قبل الدخول في مفاوضات.
وقال ماكرون: "علينا مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، لكننا لا نريد إشعال حرب عالمية ثالثة"، مضيفًا: "يجب أن تتوقف هذه الحرب، ويجب أن تكون أوكرانيا في أفضل وضع تفاوضي ممكن".
وفي وقت سابق، شدد ماكرون، على أنه لا يمكن لفرنسا أن تقدم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، مما يحرم جيشها منها، فقد قدمت بالفعل كل ما في وسعها، وزادت إنتاجها ثلاثة أضعاف.
وقال ماكرون خلال مقابلة ردا على تصريح أحد الصحفيين بأن كثيرين ينتقدون فرنسا لعدم تقديمها مساعدات كافية لأوكرانيا:
"جيشنا غير مستعد لصراع طويل الأمد وعالي الشدة، لا يمكننا أن نعطي ما لا نملكه، ولا يمكننا أن ننتزع جيشنا بأنفسنا. لقد قدمنا كل ما بوسعنا، وضاعفنا الإنتاج ثلاثة أضعاف".
في السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد
.
وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.
وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.