دراسة: مشروب شهير قد يسهم في الوقاية من الشيخوخة والأمراض المزمنة

كشفت دراسة علمية حديثة أن الشعور بالنشاط والحيوية بعد تناول القهوة لا يقتصر على تأثيرها المنبّه، بل يرتبط بآليات بيولوجية قد تسهم في الحماية من الشيخوخة وبعض...

وأظهرت الدراسة، المنشورة في مجلة "Nutrients" في مارس/ آذار 2026، أن باحثين من كلية الطب البيطري والعلوم الطبية الحيوية بجامعة تكساس إيه آند إم، توصلوا إلى أن "القهوة تنشّط مستقبلًا يُعرف باسم"NR4A1"، وهو مرتبط بعمليات الشيخوخة والاستجابة للإجهاد والأمراض"، بحسب موقع "ساينس بلوج". وتوفّر هذه النتائج تفسيرًا محتملًا للفوائد الصحية، التي ارتبطت بالقهوة، في دراسات سابقة، من بينها تقليل خطر التدهور المعرفي. وأشار سيف إلى أن هذه النتائج قد تفسر ارتباط القهوة، سواء العادية أو منزوعة الكافيين، بفوائد صحية متقاربة في الدراسات السكانية واسعة النطاق.ورغم ذلك، أكدت الدراسة أنها لا تثبت علاقة سببية مباشرة لدى البشر، لكنها تسلّط الضوء على آليات بيولوجية محتملة، ما يفتح المجال لمزيد من الأبحاث المستقبلية لفهم أعمق لهذه العلاقة.

