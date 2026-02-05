نصائح من الخبراء لشرب القهوة بأمان إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم
أوضحت دراسة أننا نستهلك الآن ما يقارب كيلوغرامين من القهوة للشخص الواحد سنويا، وتتأثر كمية القهوة التي تشربها بالجينات التي تؤثر على نظام المكافأة في دماغك وعملية استقلاب الكافيين، وقد ترفع القهوة ضغط دمك على المدى القصير، خاصة إذا لم تكن معتادا على شربها أو إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم.
ضغط الدم هو القوة التي يمارسها الدم على جدران الشرايين عندما يضخ القلب الدم. يُقاس ضغط الدم برقمين:
الرقم الأول والأكبر هو ضغط الدم الانقباضي، وهو القوة الناتجة عن انقباض القلب وضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم.
الرقم الثاني، ضغط الدم الانبساطي، هو القوة الناتجة عن انبساط القلب وامتلاءه بالدم.
يُعرَف ضغط الدم الطبيعي بأنه ضغط دم انقباضي أقل من 120 مليمتر زئبقي (مم زئبقي) وضغط دم انبساطي أقل من 80 مم زئبقي. عندما يصل ضغط الدم باستمرار إلى 140/90 أو أكثر، يُعتبر مرتفعا، ويُسمى أيضا فرط ضغط الدم، حسب ماورد في مجلة "ساينس أليرت" ونورد أهم ماجاء حول الموضوع.
ومن المهم معرفة قراءات ضغط الدم لأن فرط ضغط الدم لا يُصاحبه أعراض، عندما يُهمل علاجه أو لا يُسيطر عليه جيدا، يزداد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وتتفاقم أمراض الكلى والقلب الموجودة. حيث يعاني حوالي 31% من البالغين من فرط ضغط الدم، ونصفهم لا يعلمون بإصابتهم. ومن بين الذين يتناولون أدوية لعلاج فرط ضغط الدم، لا يُسيطر حوالي 47% منهم على ضغط دمهم بشكل جيد.
كيف يؤثر الكافيين على ضغط الدم؟
يُعد الكافيين الموجود في القهوة منبهًا للعضلات، ما يزيد من معدل ضربات القلب لدى بعض الأشخاص. وقد يُسهم ذلك في عدم انتظام ضربات القلب، المعروف باسم اضطراب النظم القلبي.
كما يحفز الكافيين الغدد الكظرية على إفراز الأدرينالين، ما يُسرع من نبضات القلب ويُضيق الأوعية الدموية، وبالتالي يرفع ضغط الدم.
يبلغ مستوى الكافيين في الدم ذروته بعد مرور ما بين 30 دقيقة وساعتين من تناول فنجان من القهوة، ويبلغ نصف عمر الكافيين من 3 إلى 6 ساعات، ما يعني أن مستوى الكافيين في الدم سينخفض إلى النصف تقريبا خلال هذه الفترة.
ويُعزى هذا التفاوت إلى عوامل عديدة، منها العمر(حيث يمتلك الأطفال أكبادا أصغر حجما وأقل نضجا، وبالتالي لا يستطيعون استقلاب الكافيين بالسرعة نفسها)، والوراثة (إذ يختلف معدل استقلاب الكافيين من شخص لآخر)، ومستوى استهلاكه (فالمستهلكون المنتظمون يتخلصون منه بشكل أسرع).
ويختلف تأثير الكافيين على ضغط الدم الناتج عن القهوة (والكولا، ومشروبات الطاقة، والشوكولاتة)، وتشير الدراسات إلى ارتفاع ضغط الدم الانقباضي بمقدار 3-15، وارتفاع ضغط الدم الانبساطي بمقدار 4-13 بعد تناول القهوة.
يعتمد تأثير الكافيين أيضا على ضغط الدم المعتاد للشخص. قد يكون ارتفاع ضغط الدم أكثر خطورة إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب أو الكبد، لذا يُنصح باستشارة طبيبك قبل تناول القهوة.
ما هي المكونات الأخرى للقهوة؟
تحتوي القهوة على مئات المركبات الكيميائية النباتية، وهي مركبات تُساهم في النكهة والرائحة، أو تؤثر على الصحة والأمراض، من بين المركبات الكيميائية النباتية التي تؤثر بشكل مباشر على ضغط الدم،
الميلانويدينات، التي تُنظم حجم سوائل الجسم ونشاط الإنزيمات التي تُساعد في التحكم بضغط الدم.
حمض الكينيك هو مركب كيميائي نباتي آخر ثبتت فعاليته في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي عن طريق تحسين بطانة الأوعية الدموية، ما يسمح لها باستيعاب ارتفاع ضغط الدم بشكل أفضل.
فإذا كان ضغط دمك الانقباضي 160 أو أعلى، أو ضغط دمك الانبساطي 100 أو أعلى، ففكر في الاكتفاء بكوب واحد يوميا، ويفضل أن تستشير طبيبك.