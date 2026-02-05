https://sarabic.ae/20260205/نصائح-من-الخبراء-لشرب-القهوة-بأمان-إذا-كنت-تعاني-من-ارتفاع-ضغط-الدم-1110037349.html

نصائح من الخبراء لشرب القهوة بأمان إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم

أوضحت دراسة أننا نستهلك الآن ما يقارب كيلوغرامين من القهوة للشخص الواحد سنويا، وتتأثر كمية القهوة التي تشربها بالجينات التي تؤثر على نظام المكافأة في دماغك... 05.02.2026, سبوتنيك عربي

علوم

الصحة

القهوة

ارتفاع ضغط الدم

مجتمع

ضغط الدم هو القوة التي يمارسها الدم على جدران الشرايين عندما يضخ القلب الدم. يُقاس ضغط الدم برقمين:يُعرَف ضغط الدم الطبيعي بأنه ضغط دم انقباضي أقل من 120 مليمتر زئبقي (مم زئبقي) وضغط دم انبساطي أقل من 80 مم زئبقي. عندما يصل ضغط الدم باستمرار إلى 140/90 أو أكثر، يُعتبر مرتفعا، ويُسمى أيضا فرط ضغط الدم، حسب ماورد في مجلة "ساينس أليرت" ونورد أهم ماجاء حول الموضوع.كيف يؤثر الكافيين على ضغط الدم؟يبلغ مستوى الكافيين في الدم ذروته بعد مرور ما بين 30 دقيقة وساعتين من تناول فنجان من القهوة، ويبلغ نصف عمر الكافيين من 3 إلى 6 ساعات، ما يعني أن مستوى الكافيين في الدم سينخفض ​​إلى النصف تقريبا خلال هذه الفترة.ويختلف تأثير الكافيين على ضغط الدم الناتج عن القهوة (والكولا، ومشروبات الطاقة، والشوكولاتة)، وتشير الدراسات إلى ارتفاع ضغط الدم الانقباضي بمقدار 3-15، وارتفاع ضغط الدم الانبساطي بمقدار 4-13 بعد تناول القهوة.ما هي المكونات الأخرى للقهوة؟تحتوي القهوة على مئات المركبات الكيميائية النباتية، وهي مركبات تُساهم في النكهة والرائحة، أو تؤثر على الصحة والأمراض، من بين المركبات الكيميائية النباتية التي تؤثر بشكل مباشر على ضغط الدم،فإذا كان ضغط دمك الانقباضي 160 أو أعلى، أو ضغط دمك الانبساطي 100 أو أعلى، ففكر في الاكتفاء بكوب واحد يوميا، ويفضل أن تستشير طبيبك.الاستخدام المتكرر لغسول الفم قد يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

