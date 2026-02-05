نصائح من الخبراء لشرب القهوة بأمان إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
نصائح من الخبراء لشرب القهوة بأمان إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم
نصائح من الخبراء لشرب القهوة بأمان إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم
علوم
الصحة
القهوة
ارتفاع ضغط الدم
مجتمع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/17/1056876552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f475fd36cf85fcded9695ad54d4548a7.jpg
ضغط الدم هو القوة التي يمارسها الدم على جدران الشرايين عندما يضخ القلب الدم. يُقاس ضغط الدم برقمين:يُعرَف ضغط الدم الطبيعي بأنه ضغط دم انقباضي أقل من 120 مليمتر زئبقي (مم زئبقي) وضغط دم انبساطي أقل من 80 مم زئبقي. عندما يصل ضغط الدم باستمرار إلى 140/90 أو أكثر، يُعتبر مرتفعا، ويُسمى أيضا فرط ضغط الدم، حسب ماورد في مجلة "ساينس أليرت" ونورد أهم ماجاء حول الموضوع.كيف يؤثر الكافيين على ضغط الدم؟يبلغ مستوى الكافيين في الدم ذروته بعد مرور ما بين 30 دقيقة وساعتين من تناول فنجان من القهوة، ويبلغ نصف عمر الكافيين من 3 إلى 6 ساعات، ما يعني أن مستوى الكافيين في الدم سينخفض ​​إلى النصف تقريبا خلال هذه الفترة.ويختلف تأثير الكافيين على ضغط الدم الناتج عن القهوة (والكولا، ومشروبات الطاقة، والشوكولاتة)، وتشير الدراسات إلى ارتفاع ضغط الدم الانقباضي بمقدار 3-15، وارتفاع ضغط الدم الانبساطي بمقدار 4-13 بعد تناول القهوة.ما هي المكونات الأخرى للقهوة؟تحتوي القهوة على مئات المركبات الكيميائية النباتية، وهي مركبات تُساهم في النكهة والرائحة، أو تؤثر على الصحة والأمراض، من بين المركبات الكيميائية النباتية التي تؤثر بشكل مباشر على ضغط الدم،فإذا كان ضغط دمك الانقباضي 160 أو أعلى، أو ضغط دمك الانبساطي 100 أو أعلى، ففكر في الاكتفاء بكوب واحد يوميا، ويفضل أن تستشير طبيبك.الاستخدام المتكرر لغسول الفم قد يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم
https://sarabic.ae/20260113/مركبات-قهوة-مكتشفة-حديثا-تتفوق-على-دواء-السكري-في-الاختبارات-المعملية-1109208988.html
https://sarabic.ae/20260124/التمارين-الرياضية-التي-نحتاجها-أسبوعيا-للسيطرة-على-ضغط-الدم-1109600297.html
سبوتنيك عربي
علوم, الصحة, القهوة, ارتفاع ضغط الدم

نصائح من الخبراء لشرب القهوة بأمان إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم

22:04 GMT 05.02.2026
© Photo / pixabay/nastya_geppفتاة تحتسي كوبا من القهوة الساخنة
فتاة تحتسي كوبا من القهوة الساخنة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© Photo / pixabay/nastya_gepp
أوضحت دراسة أننا نستهلك الآن ما يقارب كيلوغرامين من القهوة للشخص الواحد سنويا، وتتأثر كمية القهوة التي تشربها بالجينات التي تؤثر على نظام المكافأة في دماغك وعملية استقلاب الكافيين، وقد ترفع القهوة ضغط دمك على المدى القصير، خاصة إذا لم تكن معتادا على شربها أو إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم.
ضغط الدم هو القوة التي يمارسها الدم على جدران الشرايين عندما يضخ القلب الدم. يُقاس ضغط الدم برقمين:
الرقم الأول والأكبر هو ضغط الدم الانقباضي، وهو القوة الناتجة عن انقباض القلب وضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم.
الرقم الثاني، ضغط الدم الانبساطي، هو القوة الناتجة عن انبساط القلب وامتلاءه بالدم.
يُعرَف ضغط الدم الطبيعي بأنه ضغط دم انقباضي أقل من 120 مليمتر زئبقي (مم زئبقي) وضغط دم انبساطي أقل من 80 مم زئبقي. عندما يصل ضغط الدم باستمرار إلى 140/90 أو أكثر، يُعتبر مرتفعا، ويُسمى أيضا فرط ضغط الدم، حسب ماورد في مجلة "ساينس أليرت" ونورد أهم ماجاء حول الموضوع.
ومن المهم معرفة قراءات ضغط الدم لأن فرط ضغط الدم لا يُصاحبه أعراض، عندما يُهمل علاجه أو لا يُسيطر عليه جيدا، يزداد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وتتفاقم أمراض الكلى والقلب الموجودة. حيث يعاني حوالي 31% من البالغين من فرط ضغط الدم، ونصفهم لا يعلمون بإصابتهم. ومن بين الذين يتناولون أدوية لعلاج فرط ضغط الدم، لا يُسيطر حوالي 47% منهم على ضغط دمهم بشكل جيد.
القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
مجتمع
مركبات قهوة مكتشفة حديثا تتفوق على دواء السكري في الاختبارات المعملية
13 يناير, 19:52 GMT

كيف يؤثر الكافيين على ضغط الدم؟

يُعد الكافيين الموجود في القهوة منبهًا للعضلات، ما يزيد من معدل ضربات القلب لدى بعض الأشخاص. وقد يُسهم ذلك في عدم انتظام ضربات القلب، المعروف باسم اضطراب النظم القلبي.
كما يحفز الكافيين الغدد الكظرية على إفراز الأدرينالين، ما يُسرع من نبضات القلب ويُضيق الأوعية الدموية، وبالتالي يرفع ضغط الدم.
يبلغ مستوى الكافيين في الدم ذروته بعد مرور ما بين 30 دقيقة وساعتين من تناول فنجان من القهوة، ويبلغ نصف عمر الكافيين من 3 إلى 6 ساعات، ما يعني أن مستوى الكافيين في الدم سينخفض ​​إلى النصف تقريبا خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا التفاوت إلى عوامل عديدة، منها العمر(حيث يمتلك الأطفال أكبادا أصغر حجما وأقل نضجا، وبالتالي لا يستطيعون استقلاب الكافيين بالسرعة نفسها)، والوراثة (إذ يختلف معدل استقلاب الكافيين من شخص لآخر)، ومستوى استهلاكه (فالمستهلكون المنتظمون يتخلصون منه بشكل أسرع).

رياضة المشي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
مجتمع
التمارين الرياضية التي نحتاجها أسبوعيا للسيطرة على ضغط الدم
24 يناير, 21:43 GMT
ويختلف تأثير الكافيين على ضغط الدم الناتج عن القهوة (والكولا، ومشروبات الطاقة، والشوكولاتة)، وتشير الدراسات إلى ارتفاع ضغط الدم الانقباضي بمقدار 3-15، وارتفاع ضغط الدم الانبساطي بمقدار 4-13 بعد تناول القهوة.
يعتمد تأثير الكافيين أيضا على ضغط الدم المعتاد للشخص. قد يكون ارتفاع ضغط الدم أكثر خطورة إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب أو الكبد، لذا يُنصح باستشارة طبيبك قبل تناول القهوة.

ما هي المكونات الأخرى للقهوة؟

تحتوي القهوة على مئات المركبات الكيميائية النباتية، وهي مركبات تُساهم في النكهة والرائحة، أو تؤثر على الصحة والأمراض، من بين المركبات الكيميائية النباتية التي تؤثر بشكل مباشر على ضغط الدم،
الميلانويدينات، التي تُنظم حجم سوائل الجسم ونشاط الإنزيمات التي تُساعد في التحكم بضغط الدم.
حمض الكينيك هو مركب كيميائي نباتي آخر ثبتت فعاليته في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي عن طريق تحسين بطانة الأوعية الدموية، ما يسمح لها باستيعاب ارتفاع ضغط الدم بشكل أفضل.
فإذا كان ضغط دمك الانقباضي 160 أو أعلى، أو ضغط دمك الانبساطي 100 أو أعلى، ففكر في الاكتفاء بكوب واحد يوميا، ويفضل أن تستشير طبيبك.
الاستخدام المتكرر لغسول الفم قد يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم
