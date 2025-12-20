الاستخدام المتكرر لغسول الفم قد يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
مجتمع
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، يعود السبب إلى أن غسول الفم القوي يقضي على البكتيريا النافعة في الفم، التي تلعب دوراً حاسماً في تحويل النترات الغذائية إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على إرخاء الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم. وعند انخفاض مستويات هذا المركب، يصبح الجسم أقل قدرة على الحفاظ على ضغط دم طبيعي. شمل تحليل شامل لنتائج تسع دراسات جماعية وتجريبية ومقطعية أكثر من 6384 بالغاً تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً، يعانون علامات خفيفة لارتفاع ضغط الدم. وأكد الباحثون أن الآلية المحتملة تكمن في تدمير البكتيريا المفيدة، مما يقلل توافر أكسيد النيتريك. ومع ذلك، أوضحوا أن غسول الفم لا يسبب ارتفاع الضغط مباشرة، بل يظهر ارتباطاً يستحق المزيد من الاهتمام والدراسات. وفي دراسة أخرى أجرتها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، تابعت بالغين تتراوح أعمارهم بين 40 و65 عاماً لمدة ثلاث سنوات، أصيب 12% (66 من 540 مشاركاً) بارتفاع ضغط الدم. استمرت هذه الارتباطات حتى بعد التحكم في عوامل مثل العمر، الجنس، محيط الخصر، التدخين، النشاط البدني، ضغط الدم الأساسي، والإصابة بداء السكري. وتعزز النتائج فكرة أن الاستخدام المتكرر لغسول الفم قد يؤثر سلباً على الصحة القلبية والأيضية عبر مسارات أكسيد النيتريك، خاصة أن الفريق نفسه ربط سابقاً هذا الاستخدام بمقدمات السكري. تتفق الدراستان على أن الخطر الرئيسي يكمن في التكرار: الاستخدام العرضي لغسول الفم المطهر غير محتمل أن يؤثر سلباً على مستويات أكسيد النيتريك، لكن الاستخدام اليومي المكرر، خاصة على المدى الطويل، قد يعيق تنظيم ضغط الدم.
الاستخدام المتكرر لغسول الفم قد يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

21:01 GMT 20.12.2025
كشفت دراسات علمية حديثة أن الاستخدام المنتظم لغسول الفم المطهر، مرتين أو أكثر يومياً يومياً، قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، من خلال تعطيل إنتاج أكسيد النيتريك الطبيعي في الجسم.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، يعود السبب إلى أن غسول الفم القوي يقضي على البكتيريا النافعة في الفم، التي تلعب دوراً حاسماً في تحويل النترات الغذائية إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على إرخاء الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم.
وعند انخفاض مستويات هذا المركب، يصبح الجسم أقل قدرة على الحفاظ على ضغط دم طبيعي.
قياس ضغط الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
مجتمع
فحص طبي هو الأول من نوعه قد يساعد في التعامل مع الأسباب الخفية لارتفاع ضغط الدم
30 نوفمبر, 09:24 GMT
شمل تحليل شامل لنتائج تسع دراسات جماعية وتجريبية ومقطعية أكثر من 6384 بالغاً تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً، يعانون علامات خفيفة لارتفاع ضغط الدم.
وأظهرت النتائج أن المستخدمين المنتظمين لغسول الفم المطهر يواجهون خطراً أعلى بشكل طفيف لكن ذا دلالة إحصائية للإصابة بارتفاع الضغط مقارنة بغيرهم، رغم وجود تباين بين الدراسات.
وأكد الباحثون أن الآلية المحتملة تكمن في تدمير البكتيريا المفيدة، مما يقلل توافر أكسيد النيتريك. ومع ذلك، أوضحوا أن غسول الفم لا يسبب ارتفاع الضغط مباشرة، بل يظهر ارتباطاً يستحق المزيد من الاهتمام والدراسات.
الحمل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
مجتمع
دراسة: ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل يضاعف مخاطر الوفاة بعد الإنجاب
10 نوفمبر, 16:57 GMT
وفي دراسة أخرى أجرتها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، تابعت بالغين تتراوح أعمارهم بين 40 و65 عاماً لمدة ثلاث سنوات، أصيب 12% (66 من 540 مشاركاً) بارتفاع ضغط الدم.
وكان خطر الإصابة لدى من يستخدمون غسول الفم المتاح دون وصفة طبية مرتين يومياً أو أكثر أعلى بنسبة 1.85 مرة مقارنة بمن يستخدمونه أقل تكراراً، وبنسبة 2.17 مرة مقارنة بغير المستخدمين.
استمرت هذه الارتباطات حتى بعد التحكم في عوامل مثل العمر، الجنس، محيط الخصر، التدخين، النشاط البدني، ضغط الدم الأساسي، والإصابة بداء السكري.
قياس ضغط الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
مجتمع
دراسة: الأطباء "يتغافلون" عن سبب شائع وراء ارتفاع ضغط الدم
19 يوليو, 07:09 GMT
وتعزز النتائج فكرة أن الاستخدام المتكرر لغسول الفم قد يؤثر سلباً على الصحة القلبية والأيضية عبر مسارات أكسيد النيتريك، خاصة أن الفريق نفسه ربط سابقاً هذا الاستخدام بمقدمات السكري.
تتفق الدراستان على أن الخطر الرئيسي يكمن في التكرار: الاستخدام العرضي لغسول الفم المطهر غير محتمل أن يؤثر سلباً على مستويات أكسيد النيتريك، لكن الاستخدام اليومي المكرر، خاصة على المدى الطويل، قد يعيق تنظيم ضغط الدم.
