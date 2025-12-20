https://sarabic.ae/20251220/الاستخدام-المتكرر-لغسول-الفم-قد-يرفع-خطر-الإصابة-بارتفاع-ضغط-الدم--1108404413.html

الاستخدام المتكرر لغسول الفم قد يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

الاستخدام المتكرر لغسول الفم قد يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

سبوتنيك عربي

كشفت دراسات علمية حديثة أن الاستخدام المنتظم لغسول الفم المطهر، مرتين أو أكثر يومياً يومياً، قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، من خلال تعطيل إنتاج... 20.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-20T21:01+0000

2025-12-20T21:01+0000

2025-12-20T21:01+0000

مجتمع

الولايات المتحدة الأمريكية

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0d/1083118964_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_46aa97d3b2f9e0ea0b5162a42f156d35.jpg

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، يعود السبب إلى أن غسول الفم القوي يقضي على البكتيريا النافعة في الفم، التي تلعب دوراً حاسماً في تحويل النترات الغذائية إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على إرخاء الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم. وعند انخفاض مستويات هذا المركب، يصبح الجسم أقل قدرة على الحفاظ على ضغط دم طبيعي. شمل تحليل شامل لنتائج تسع دراسات جماعية وتجريبية ومقطعية أكثر من 6384 بالغاً تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً، يعانون علامات خفيفة لارتفاع ضغط الدم. وأكد الباحثون أن الآلية المحتملة تكمن في تدمير البكتيريا المفيدة، مما يقلل توافر أكسيد النيتريك. ومع ذلك، أوضحوا أن غسول الفم لا يسبب ارتفاع الضغط مباشرة، بل يظهر ارتباطاً يستحق المزيد من الاهتمام والدراسات. وفي دراسة أخرى أجرتها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، تابعت بالغين تتراوح أعمارهم بين 40 و65 عاماً لمدة ثلاث سنوات، أصيب 12% (66 من 540 مشاركاً) بارتفاع ضغط الدم. استمرت هذه الارتباطات حتى بعد التحكم في عوامل مثل العمر، الجنس، محيط الخصر، التدخين، النشاط البدني، ضغط الدم الأساسي، والإصابة بداء السكري. وتعزز النتائج فكرة أن الاستخدام المتكرر لغسول الفم قد يؤثر سلباً على الصحة القلبية والأيضية عبر مسارات أكسيد النيتريك، خاصة أن الفريق نفسه ربط سابقاً هذا الاستخدام بمقدمات السكري. تتفق الدراستان على أن الخطر الرئيسي يكمن في التكرار: الاستخدام العرضي لغسول الفم المطهر غير محتمل أن يؤثر سلباً على مستويات أكسيد النيتريك، لكن الاستخدام اليومي المكرر، خاصة على المدى الطويل، قد يعيق تنظيم ضغط الدم.

https://sarabic.ae/20251130/فحص-طبي-هو-الأول-من-نوعه-قد-يساعد-في-التعامل-مع-الأسباب-الخفية-لارتفاع-ضغط-الدم-1107634195.html

https://sarabic.ae/20251110/دراسة-ارتفاع-ضغط-الدم-أثناء-الحمل-يضاعف-مخاطر-الوفاة-بعد-الإنجاب-1106944893.html

https://sarabic.ae/20250719/دراسة-الأطباء-يتغافلون-عن-سبب-شائع-وراء-ارتفاع-ضغط-الدم-1102815641.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات