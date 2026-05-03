كوريا الديمقراطية ترفض مزاعم أمريكية وتؤكد أنها "افتراء سخيف"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:47 GMT
13 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن انتهاء "الأعمال العدائية" ضد إيران، و يدعو رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:00 GMT
29 د
أمساليوم
كوريا الديمقراطية ترفض مزاعم أمريكية وتؤكد أنها "افتراء سخيف"
سبوتنيك عربي
أعرب متحدث باسم وزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم الأحد، عن رفض بلاده لما وصفه بـ"الادعاءات الأمريكية" بشأن وجود تهديد سيبراني صادر عنها،... 03.05.2026, سبوتنيك عربي
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
كوريا الديمقراطية ترفض مزاعم أمريكية وتؤكد أنها "افتراء سخيف"

© AP Photo / Wong Maye-Eبيونغ يانغ
بيونغ يانغ - سبوتنيك عربي, 03.05.2026
أعرب متحدث باسم وزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم الأحد، عن رفض بلاده لما وصفه بـ"الادعاءات الأمريكية" بشأن وجود تهديد سيبراني صادر عنها، مؤكدا أن هذه المزاعم تهدف إلى تشويه صورتها دوليا.
وقال المتحدث، في تصريحات لوكالة الأنباء المركزية الكورية، إن أمريكا ووسائل إعلامها تسعى إلى نشر "معلومات مضللة" عبر اتهام بيونغ يانغ بالوقوف وراء عمليات احتيال سيبراني حول العالم، معتبرا أن واشنطن تحاول تصوير نفسها كـ"ضحية" رغم امتلاكها قدرات تقنية متقدمة.
وأضاف أن "تضخيم الرأي العام حول "التهديد السيبراني" المزعوم ما هو إلا امتداد للسياسة العدائية الأمريكية تجاه كوريا الديمقراطية، والتي دأبت الأنظمة المتعاقبة على تكرارها، وهذا ليس سوى افتراء سخيف يهدف إلى تشويه صورة بلادنا بنشر معلومات مضللة لتحقيق أغراض سياسية".
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف ووزير الدفاع الصيني دونغ جون (في الوسط) في اجتماع في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2026
وزير الدفاع الروسي: العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية تصل إلى مستوى غير مسبوق
26 أبريل, 13:13 GMT
وأكد المتحدث باسم وزارة خارجية بيونغ يانغ تمسكها بحماية الفضاء السيبراني، محذرا من أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها وحقوق مواطنيها في مواجهة أي تحركات معادية.
