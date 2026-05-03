كوريا الديمقراطية ترفض مزاعم أمريكية وتؤكد أنها "افتراء سخيف"

أعرب متحدث باسم وزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم الأحد، عن رفض بلاده لما وصفه بـ"الادعاءات الأمريكية" بشأن وجود تهديد سيبراني صادر عنها،... 03.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال المتحدث، في تصريحات لوكالة الأنباء المركزية الكورية، إن أمريكا ووسائل إعلامها تسعى إلى نشر "معلومات مضللة" عبر اتهام بيونغ يانغ بالوقوف وراء عمليات احتيال سيبراني حول العالم، معتبرا أن واشنطن تحاول تصوير نفسها كـ"ضحية" رغم امتلاكها قدرات تقنية متقدمة.وأضاف أن "تضخيم الرأي العام حول "التهديد السيبراني" المزعوم ما هو إلا امتداد للسياسة العدائية الأمريكية تجاه كوريا الديمقراطية، والتي دأبت الأنظمة المتعاقبة على تكرارها، وهذا ليس سوى افتراء سخيف يهدف إلى تشويه صورة بلادنا بنشر معلومات مضللة لتحقيق أغراض سياسية".وأكد المتحدث باسم وزارة خارجية بيونغ يانغ تمسكها بحماية الفضاء السيبراني، محذرا من أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها وحقوق مواطنيها في مواجهة أي تحركات معادية.

