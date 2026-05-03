كيريل ديميترييف: العالم يقترب من أكبر أزمة طاقة في التاريخ
سبوتنيك عربي
وكتب ديميترييف في حسابه على منصة "إكس" تعليقًا على مقابلة للمستثمر إريك نوتال مع وسائل إعلام أمريكية توقع فيها وصول سعر النفط إلى 150 دولارًا للبرميل قريبًا: "العالم يسير وهو نائم نحو أكبر أزمة طاقة في التاريخ، وفقط الآن بدأ بعض الأذكياء يلاحظون ذلك".وكان فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، قد حذر في وقت سابق من خطر حدوث نقص في وقود الديزل ووقود الطائرات في أوروبا. وتبعه ويليام والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، بقوله إن إلغاء الرحلات الجوية بسبب نقص وقود الطائرات قد يبدأ في أوروبا بنهاية أيار/مايو، كما يحدث بالفعل في بعض الدول الآسيوية.وأدى التصعيد المحيط بإيران إلى فرض حصار فعلي على مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، كما أثر على صادرات النفط وإنتاجه.وبسبب هذا الحصار، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية.
03:00 GMT 03.05.2026
© POOL / كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية
صرّح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل ديميترييف، بأن العالم يقترب من أكبر أزمة طاقة في التاريخ دون أن يدرك ذلك.
وكتب ديميترييف في حسابه على منصة "إكس" تعليقًا على مقابلة للمستثمر إريك نوتال مع وسائل إعلام أمريكية توقع فيها وصول سعر النفط إلى 150 دولارًا للبرميل قريبًا: "العالم يسير وهو نائم نحو أكبر أزمة طاقة في التاريخ، وفقط الآن بدأ بعض الأذكياء يلاحظون ذلك".
وكان فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، قد حذر في وقت سابق من خطر حدوث نقص في وقود الديزل ووقود الطائرات في أوروبا. وتبعه ويليام والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، بقوله إن إلغاء الرحلات الجوية بسبب نقص وقود الطائرات قد يبدأ في أوروبا بنهاية أيار/مايو، كما يحدث بالفعل في بعض الدول الآسيوية.
وأدى التصعيد المحيط بإيران إلى فرض حصار فعلي على مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، كما أثر على صادرات النفط وإنتاجه.
وبسبب هذا الحصار، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية.
