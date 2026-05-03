https://sarabic.ae/20260503/كيريل-ديميترييف-العالم-يقترب-من-أكبر-أزمة-طاقة-في-التاريخ-1113070950.html
كيريل ديميترييف: العالم يقترب من أكبر أزمة طاقة في التاريخ
كيريل ديميترييف: العالم يقترب من أكبر أزمة طاقة في التاريخ
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل ديميترييف، بأن العالم يقترب من أكبر أزمة... 03.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-03T03:00+0000
2026-05-03T03:00+0000
2026-05-03T03:00+0000
كيريل ديميترييف
روسيا
قطاع الطاقة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1112993458_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1a626d1bb123ad39a4ca4456c2db9a92.jpg
وكتب ديميترييف في حسابه على منصة "إكس" تعليقًا على مقابلة للمستثمر إريك نوتال مع وسائل إعلام أمريكية توقع فيها وصول سعر النفط إلى 150 دولارًا للبرميل قريبًا: "العالم يسير وهو نائم نحو أكبر أزمة طاقة في التاريخ، وفقط الآن بدأ بعض الأذكياء يلاحظون ذلك".وكان فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، قد حذر في وقت سابق من خطر حدوث نقص في وقود الديزل ووقود الطائرات في أوروبا. وتبعه ويليام والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، بقوله إن إلغاء الرحلات الجوية بسبب نقص وقود الطائرات قد يبدأ في أوروبا بنهاية أيار/مايو، كما يحدث بالفعل في بعض الدول الآسيوية.وأدى التصعيد المحيط بإيران إلى فرض حصار فعلي على مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، كما أثر على صادرات النفط وإنتاجه.وبسبب هذا الحصار، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية.
https://sarabic.ae/20251125/ديميترييف-منتقدو-خطة-ترامب-لأوكرانيا-يجنون-أرباحا-من-الحرب-1107457169.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1112993458_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_385625cf32abf00a4ffdbe6bb78a930b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كيريل ديميترييف, روسيا, قطاع الطاقة
كيريل ديميترييف, روسيا, قطاع الطاقة
كيريل ديميترييف: العالم يقترب من أكبر أزمة طاقة في التاريخ
صرّح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل ديميترييف، بأن العالم يقترب من أكبر أزمة طاقة في التاريخ دون أن يدرك ذلك.
وكتب ديميترييف في حسابه على منصة "إكس" تعليقًا على مقابلة للمستثمر إريك نوتال مع وسائل إعلام أمريكية توقع فيها وصول سعر النفط إلى 150 دولارًا للبرميل قريبًا: "العالم يسير وهو نائم نحو أكبر أزمة طاقة في التاريخ
، وفقط الآن بدأ بعض الأذكياء يلاحظون ذلك".
وكان فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، قد حذر في وقت سابق من خطر حدوث نقص في وقود الديزل ووقود الطائرات في أوروبا. وتبعه ويليام والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، بقوله إن إلغاء الرحلات الجوية بسبب نقص وقود الطائرات قد يبدأ في أوروبا بنهاية أيار/مايو، كما يحدث بالفعل في بعض الدول الآسيوية.
25 نوفمبر 2025, 00:40 GMT
وأدى التصعيد المحيط بإيران إلى فرض حصار فعلي على مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، كما أثر على صادرات النفط وإنتاجه.
وبسبب هذا الحصار، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية.