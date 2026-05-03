مستشار خامنئي: تهديد ترامب لإيران بالمجاعة يظهر عدم إلمامه بالوضع الاقتصادي والسياسي العالمي
صرّح علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، بأن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"إحداث مجاعة" في إيران، "تظهر عدم إلمامه بالوضع الاقتصادي والسياسي العالمي"
2026-05-03T14:20+0000
صرّح علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، بأن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"إحداث مجاعة" في إيران، "تظهر عدم إلمامه بالوضع الاقتصادي والسياسي العالمي"، مؤكدًا أن الأمن الغذائي العالمي وسلسلة إمداد الأسمدة الكيميائية في مضيق هرمز، "تحت سيطرة إيران"، وفق تعبيره.
وكتب ولايتي، اليوم الأحد، عبر حسابه على منصة "إكس": "هدد ترامب، في الآونة الأخيرة، إيران بالمجاعة، على الرغم من أن الأمن الغذائي العالمي وسلسلة إمداد الأسمدة الكيميائية تحت سيطرة إيران في مضيق هرمز، وهذا يدل على عدم إلمام ترامب بالوضع الاقتصادي والسياسي العالمي".
وأكد أن "من يتلاعب بشريان الحياة العالمي، سيضع نفسه في مأزق"، على حد قوله.
وأشار مستشار المرشد الإيراني إلى أن "انسحاب القوات الأمريكية من ألمانيا، وإضعاف (حلف شمال الأطلسي) الناتو، والمشاكل التقنية المتكررة في السفن الحربية الأمريكية، كلها مؤشرات تدل على انهيار أوهام البيت الأبيض".
واعتبر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، يوم 30 أبريل/ نيسان الماضي، أن "الانتصارات التي حققتها إيران، خلال الحرب الأخيرة، ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، بفضل سياساتها وإستراتيجيتها القوية، ستشكل بداية لنظام إقليمي وعالمي جديد".
وقال خامنئي، في رسالة بمناسبة "اليوم الوطني للخليج الفارسي": "سلسلة هذا الظفر، الذي تحقق بفضل الله، في ظل تدابير وسياسات المقاومة وإستراتيجية إيران القوية، ستكون طلائع النظام الجديد للمنطقة والعالم".