مستشار خامنئي: تهديد ترامب لإيران بالمجاعة يظهر عدم إلمامه بالوضع الاقتصادي والسياسي العالمي

صرّح علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، بأن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"إحداث مجاعة" في إيران، "تظهر عدم إلمامه بالوضع الاقتصادي والسياسي...

2026-05-03T14:20+0000

وكتب ولايتي، اليوم الأحد، عبر حسابه على منصة "إكس": "هدد ترامب، في الآونة الأخيرة، إيران بالمجاعة، على الرغم من أن الأمن الغذائي العالمي وسلسلة إمداد الأسمدة الكيميائية تحت سيطرة إيران في مضيق هرمز، وهذا يدل على عدم إلمام ترامب بالوضع الاقتصادي والسياسي العالمي".وأشار مستشار المرشد الإيراني إلى أن "انسحاب القوات الأمريكية من ألمانيا، وإضعاف (حلف شمال الأطلسي) الناتو، والمشاكل التقنية المتكررة في السفن الحربية الأمريكية، كلها مؤشرات تدل على انهيار أوهام البيت الأبيض".وقال خامنئي، في رسالة بمناسبة "اليوم الوطني للخليج الفارسي": "سلسلة هذا الظفر، الذي تحقق بفضل الله، في ظل تدابير وسياسات المقاومة وإستراتيجية إيران القوية، ستكون طلائع النظام الجديد للمنطقة والعالم".

