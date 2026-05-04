الأمين العام لـ"الناتو": هناك إحباط في أمريكا من مواقف أوروبية تجاه الحرب على إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260504/الأمين-العام-لـالناتو-هناك-إحباط-في-أمريكا-من-مواقف-أوروبية-تجاه-الحرب-على-إيران-1113090463.html
الأمين العام لـ"الناتو": هناك إحباط في أمريكا من مواقف أوروبية تجاه الحرب على إيران
الأمين العام لـ"الناتو": هناك إحباط في أمريكا من مواقف أوروبية تجاه الحرب على إيران
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، اليوم الاثنين، أنه توجد حالة من الإحباط في الولايات المتحدة إزاء مواقف بعض الدول الأوروبية من الحرب في... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-04T06:21+0000
2026-05-04T06:27+0000
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
العالم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103812740_0:0:3381:1902_1920x0_80_0_0_b193b950f912836ddcf5942219320467.jpg
وقال روته للصحفيين على هامش قمة الجماعة السياسية الأوروبية في أرمينيا: "نعم، كان هناك بعض الاستياء من الجانب الأمريكي، لكن الأوروبيين أصغوا". وتابع أن "الدول الأوروبية "استوعبت الرسالة" من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتعمل الآن على ضمان تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة باستخدام القواعد العسكرية. وكان ترامب قد اتهم بعض دول الناتو بالتقصير في دعم الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.وكان البنتاغون أعلن، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة ستسحب 5000 عسكري من ألمانيا، حليفتها في حلف الناتو.ويوم الخميس الماضي، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بعدم الكفاءة، وقال إن واشنطن تدرس تقليص الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الخميس الماضي، إلى "التركيز بشكل أكبر على إنهاء الأزمة الأوكرانية"، مشيرا إلى أنه لم يحقق تقدما يُذكر في هذا الملف، إلى جانب ضرورة العمل على إصلاح الأوضاع الداخلية في بلاده، خاصة في مجالي الهجرة والطاقة.وانتقد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، ما وصفه بانشغال ميرتس بالتدخل في قضايا خارجية، من بينها الجهود الرامية إلى مواجهة التهديد النووي الإيراني، مؤكدا أن "الأولوية يجب أن تكون لمعالجة التحديات الداخلية والمساهمة في جعل العالم أكثر أمانا، بما في ذلك ألمانيا".وكان ميرتس انتقد الموقف الأمريكي عقب إلغاء المفاوضات في إسلام آباد، وفي حديثه إلى الطلاب في مارسبرغ، يوم الاثنين الماضي، قال المستشار الألماني إن "الولايات المتحدة تبدو وكأنها في موقف ضعف أمام إيران".
https://sarabic.ae/20260503/إعلام-ترامب-لم-يبلغ-مسبقا-مسؤولي-الناتو-بالسحب-الجزئي-للقوات-الأمريكية-من-ألمانيا-1113081657.html
https://sarabic.ae/20260503/الخارجية-الروسية-حلف-الناتو-يعزز-من-قدراته-القتالية-بالقرب-من-مقاطعة-كالينينغراد--1113088285.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103812740_650:0:3381:2048_1920x0_80_0_0_ad320afb8a022d0ef8575d648dffe91e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, إيران
الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, إيران

الأمين العام لـ"الناتو": هناك إحباط في أمريكا من مواقف أوروبية تجاه الحرب على إيران

06:21 GMT 04.05.2026 (تم التحديث: 06:27 GMT 04.05.2026)
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورلقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته
لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2026
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، اليوم الاثنين، أنه توجد حالة من الإحباط في الولايات المتحدة إزاء مواقف بعض الدول الأوروبية من الحرب في إيران، في ظل تباين وجهات النظر داخل الحلف بشأن تطورات الأزمة.
وقال روته للصحفيين على هامش قمة الجماعة السياسية الأوروبية في أرمينيا: "نعم، كان هناك بعض الاستياء من الجانب الأمريكي، لكن الأوروبيين أصغوا".
وتابع أن "الدول الأوروبية "استوعبت الرسالة" من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتعمل الآن على ضمان تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة باستخدام القواعد العسكرية.
وكان ترامب قد اتهم بعض دول الناتو بالتقصير في دعم الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.
جنود في الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2026
إعلام: ترامب لم يبلغ مسبقا مسؤولي الناتو بالسحب الجزئي للقوات الأمريكية من ألمانيا
أمس, 15:47 GMT
وكان البنتاغون أعلن، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة ستسحب 5000 عسكري من ألمانيا، حليفتها في حلف الناتو.
ويوم الخميس الماضي، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بعدم الكفاءة، وقال إن واشنطن تدرس تقليص الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا.
احتجاجات ضد قمة الناتو في واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 9 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2026
الخارجية الروسية: حلف "الناتو" يعزز من قدراته القتالية بالقرب من مقاطعة كالينينغراد
أمس, 22:30 GMT
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الخميس الماضي، إلى "التركيز بشكل أكبر على إنهاء الأزمة الأوكرانية"، مشيرا إلى أنه لم يحقق تقدما يُذكر في هذا الملف، إلى جانب ضرورة العمل على إصلاح الأوضاع الداخلية في بلاده، خاصة في مجالي الهجرة والطاقة.
وانتقد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، ما وصفه بانشغال ميرتس بالتدخل في قضايا خارجية، من بينها الجهود الرامية إلى مواجهة التهديد النووي الإيراني، مؤكدا أن "الأولوية يجب أن تكون لمعالجة التحديات الداخلية والمساهمة في جعل العالم أكثر أمانا، بما في ذلك ألمانيا".
وكان ميرتس انتقد الموقف الأمريكي عقب إلغاء المفاوضات في إسلام آباد، وفي حديثه إلى الطلاب في مارسبرغ، يوم الاثنين الماضي، قال المستشار الألماني إن "الولايات المتحدة تبدو وكأنها في موقف ضعف أمام إيران".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала