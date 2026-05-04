الجميلة النائمة.. صور غريبة من مسابقة القيلولة القصيرة في كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الطريفة والغريبة للمشاركين في مسابقة القيلولة القصيرة في كوريا الجنوبية. 04.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-04T16:02+0000
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الطريفة والغريبة للمشاركين في مسابقة القيلولة القصيرة في كوريا الجنوبية.
© REUTERS Kim Soo-hyeon
المشاركون في مسابقة "القيلولة السريعة" لعام 2026 ينامون في حديقة نهر هان في سيول، كوريا الجنوبية.
© REUTERS Kim Soo-hyeon
مشارك يرتدي زي سمكة قرش يقوم بتمارين التمدد قبل النوم خلال مسابقة "القيلولة السريعة".
© AP Photo / Ahn Young-joon
إحدى المشاركات، مرتدية زي "سنو وايت"، تأخذ قيلولة خلال مسابقة هانغانغ للقيلولة لعام 2026 في حديقة يوييدو هانغانغ في سيول، كوريا الجنوبية.
© AP Photo / Ahn Young-joon
مشاركون في مسابقة القيليلو، يرتدون زي حيوانات وينامون على أرائك مريحة.
© AP Photo / Ahn Young-joon
لقطة تظهر المشاركين في مسابقة هانغانغ للقيلولة لعام 2026، أثناء نومهم في حديقة يوييدو هانغانغ.
© AP Photo / Ahn Young-joon
أحد المشاركين يأخذ قيلولة خلال مسابقة هانغانغ للقيلولة لعام 2026، حيث وضعت لوحة على الكرسي مكتوب عليها: "لا توقظني إلا إذا كان أميراً".
© AP Photo / Ahn Young-joon
أحد المشاركين يأخذ قيلولة خلال مسابقة هانغانغ للقيلولة في حديقة يوييدو هانغانغ في سيول.
