https://sarabic.ae/20260504/الخدمة-السرية-الأمريكية-تحقق-في-صلة-إطلاق-نار-قرب-البيت-الأبيض-بمحاولة-محتملة-لاستهداف-فانس-1113121622.html
الخدمة السرية الأمريكية تحقق في صلة إطلاق نار قرب البيت الأبيض بمحاولة محتملة لاستهداف فانس
الخدمة السرية الأمريكية تحقق في صلة إطلاق نار قرب البيت الأبيض بمحاولة محتملة لاستهداف فانس
سبوتنيك عربي
صرّح نائب مدير الخدمة السرية الأمريكية، ماثيو كوين، بأن الخدمة ستُحقق فيما إذا كان الشخص الذي أُطلق عليه النار قرب البيت الأبيض يُخطط لهجوم على نائب الرئيس جيه... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-04T23:20+0000
2026-05-04T23:20+0000
2026-05-04T23:20+0000
نائب الرئيس الأمريكي
الخدمة السرية للبيت الأبيض
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0c/1112497290_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a30a1d754a383093503bc8b2c5b28f93.jpg
وقال كوين للصحفيين: "أود الإشارة إلى أن موكب نائب الرئيس مرّ من هذه المنطقة قبل وقت قصير من وقوع إطلاق النار".ووفقًا لكوين، لاحظ عناصر الخدمة السرية آثارًا مرئية لسلاح ناري، ما أدى إلى إطلاق النار.وأضاف: "حسبما فهمت، فقد لاحظوا آثارًا. يمكننا أن نُطلق عليها آثارًا مرئية لسلاح ناري. هؤلاء أفراد مُدرّبون على كشف المراقبة، يعملون يوميًا للبحث عن مثل هذه الآثار".في وقت متأخر من مساء الاثنين، أعلنت الخدمة السرية الأمريكية أن حادثة إطلاق النار وقعت على بُعد عدة مبانٍ من مجمع البيت الأبيض، وأسفرت عن إصابة المسلح.وقد رُفعت حالة التأهب لاحقًا، وأكد فريق الصحافة التابع للبيت الأبيض سلامة جميع الأفراد، وأن جدول أعمال الرئيس دونالد ترامب لم يتأثر بالحادثة.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0c/1112497290_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_253c6de82ac9a5c1064cccc777f1c340.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نائب الرئيس الأمريكي, الخدمة السرية للبيت الأبيض, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
نائب الرئيس الأمريكي, الخدمة السرية للبيت الأبيض, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الخدمة السرية الأمريكية تحقق في صلة إطلاق نار قرب البيت الأبيض بمحاولة محتملة لاستهداف فانس
صرّح نائب مدير الخدمة السرية الأمريكية، ماثيو كوين، بأن الخدمة ستُحقق فيما إذا كان الشخص الذي أُطلق عليه النار قرب البيت الأبيض يُخطط لهجوم على نائب الرئيس جيه دي فانس.
وقال كوين للصحفيين: "أود الإشارة إلى أن موكب نائب الرئيس مرّ من هذه المنطقة قبل وقت قصير من وقوع إطلاق النار".
وأكّد أنه لا يوجد حاليًا أي دليل على أن الشخص كان ينوي مهاجمة فانس، قائلاً: "سنصل إلى الحقيقة كملةً
".
ووفقًا لكوين، لاحظ عناصر الخدمة السرية آثارًا مرئية لسلاح ناري، ما أدى إلى إطلاق النار.
وأضاف: "حسبما فهمت، فقد لاحظوا آثارًا. يمكننا أن نُطلق عليها آثارًا مرئية لسلاح ناري. هؤلاء أفراد مُدرّبون على كشف المراقبة، يعملون يوميًا للبحث عن مثل هذه الآثار".
في وقت متأخر من مساء الاثنين، أعلنت الخدمة السرية الأمريكية أن حادثة إطلاق النار وقعت على بُعد عدة مبانٍ من مجمع البيت الأبيض، وأسفرت عن إصابة المسلح.
وقد رُفعت حالة التأهب لاحقًا، وأكد فريق الصحافة التابع للبيت الأبيض سلامة جميع الأفراد، وأن جدول أعمال الرئيس دونالد ترامب لم يتأثر بالحادثة.