انطلاق معرض "مينا الطبي" في ليبيا وسط توجه لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير القطاع الصحي.. صور

انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الثالثة لمعرض "مينا الطبي" على أرض معارض إكسبو ليبيا، وسط حضور رسمي مكثف ومشاركة واسعة من شركات محلية ودولية متخصصة في القطاع الصحي.
ويهدف المعرض في نسخته الحالية، إلى خلق آفاق جديدة للتعاون مع الشركات الدولية المتخصصة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير القطاع الطبي في ليبيا، عبر استقطاب أحدث التقنيات والخبرات العالمية.
وشهدت فعاليات الافتتاح حضور عدد من السفراء والقناصل، إلى جانب مسؤولين ومهتمين بالشأن الصحي، فضلا عن مشاركة كبيرة من الشركات المحلية والدولية العاملة في مجالات التجهيزات الطبية، والخدمات العلاجية، والتقنيات الصحية الحديثة، بحسب مراسل "سبوتنيك".
ويعد معرض "مينا الطبي" منصة مهمة لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية الليبية ونظيراتها الدولية، بما يدعم جهود تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
في مستهل كلمته الرسمية خلال افتتاح المعرض، أكد وكيل وزارة الصحة في الحكومة الليبية، عبد السلام عقيلة، أن هذا الحدث "يحمل في مضمونه رسالة إنسانية قبل أن يكون فعالية مهنية"، مشددًا على أن "صحة الإنسان تعد ركيزة أساسية لاستقرار الوطن".
وأشار إلى أن "هذه المشاركة الواسعة تعكس روحا جديدة تسري في هذا الوطن، قوامها العمل الصالح والبناء"، معربًا عن ثقته بأن ليبيا "ستمضي بثبات نحو تحقيق تطلعات أبنائها في التنمية والاستقرار".