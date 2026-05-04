انطلاق معرض "مينا الطبي" في ليبيا وسط توجه لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير القطاع الصحي.. صور

انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الثالثة لمعرض "مينا الطبي" على أرض معارض إكسبو ليبيا، وسط حضور رسمي مكثف ومشاركة واسعة من شركات محلية ودولية متخصصة في... 04.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-04T12:51+0000

ويهدف المعرض في نسخته الحالية، إلى خلق آفاق جديدة للتعاون مع الشركات الدولية المتخصصة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير القطاع الطبي في ليبيا، عبر استقطاب أحدث التقنيات والخبرات العالمية.وشهدت فعاليات الافتتاح حضور عدد من السفراء والقناصل، إلى جانب مسؤولين ومهتمين بالشأن الصحي، فضلا عن مشاركة كبيرة من الشركات المحلية والدولية العاملة في مجالات التجهيزات الطبية، والخدمات العلاجية، والتقنيات الصحية الحديثة، بحسب مراسل "سبوتنيك".ويعد معرض "مينا الطبي" منصة مهمة لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية الليبية ونظيراتها الدولية، بما يدعم جهود تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.في مستهل كلمته الرسمية خلال افتتاح المعرض، أكد وكيل وزارة الصحة في الحكومة الليبية، عبد السلام عقيلة، أن هذا الحدث "يحمل في مضمونه رسالة إنسانية قبل أن يكون فعالية مهنية"، مشددًا على أن "صحة الإنسان تعد ركيزة أساسية لاستقرار الوطن".وأوضح عقيلة أن العمل جار على تطوير القطاع الصحي وفق رؤية واضحة تهدف إلى توطين العلاج داخل البلاد، ورفع كفاءة الخدمات، وتشجيع الشراكات مع الشركات التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن.وأكد أن الحكومة الليبية تسعى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية بما يحقق العدالة ويضمن وصولها إلى جميع المواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تعمل على إحداث إصلاحات حقيقية وشاملة في هذا القطاع الحيوي.

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

